Hogy lesz egy könyv az év legjobb könyve?

A mi kedvenc idei könyveinkről már a Nem rossz könyvek podcast legutóbbi részében meséltünk, de kíváncsiak voltunk arra is, hogy mit választanak az év legjobb könyvének azok, akik jóval nagyobb szeletét olvasták az idei termésnek. Elhívtuk hát a minden évben az év legjobban várt hazai könyves listáját összeállító Könyves Magazin alapítóját, Valuska Lászlót, hogy átbeszéljük, hogyan születnek a listák, ki miért követi ezeket, és hogy szerintük mik voltak idén a legjobb regények.

A Könyves Magazin idei top 50-es listáját itt lehet böngészni.

