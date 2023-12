Ezek voltak a kedvenc könyveink 2023-ban

Közeleg az év vége, és ilyenkor mindig eljön az éves visszatekintések ideje is. A Nem rossz könyvek podcast ötödik részében így kedvenc idén megjelent könyveinket vettük sorra. Nem titkoltan azzal a szándékkal is, hogy akár az ajándékvásárlásokhoz is ötleteket adjunk, ezért csak itthon megjelent könyveket válogattunk be.

Az epizódban említett könyvek:

A saját kedvenceink mellett persze nagyon kíváncsiak vagyunk arra is, hogy nektek mi tetszett idén a legjobban, ha gondoljátok, írjátok meg a facebookos csoportunkban, és a következő, két hét múlva érkező részben válogatunk a beérkezett tippek közül. Addig is, további könyves tartalmakért ajánljuk Anna Instagramját és Bence Nemrosszkönyvek Instagramját, ahonnan a podcast nevét is kölcsönöztük.

