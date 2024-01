Hogyan érdemes Krasznahorkait olvasni?

Január 3-án jelent meg Krasznahorkai László új regénye, a Zsömle odavan, és a világhírű, rendszeresen Nobel-esélyesként emlegetett író épp január 5-én lesz 70 éves, így nem is nagyon lehetett kérdés, hogy a Nem rossz könyvek podcast idei első, pont január 4-én megjelenő részének ki legyen a témája.

Vendégünk Krasznahorkai László köteteinek állandó szerkesztője, Szegő János, akivel a Sátántangótól indulva az új regényig tekintjük át az életművet, közben többek között a Krasznahorkai-univerzum állandó szereplőiről, a nemzetközi siker titkáról, kardigános bölcsészekről és Tarr Béláról is beszélgetve.

A tartalomból:

00.00 Miket sikerült olvasnunk az ünnepek alatt? És vannak könyves fogadalmaink?

08.05 Vendégünk Szegő János, a Magvető Kiadó szerkesztője. Első kérdés rögtön: milyen együtt dolgozni Krasznahorkai Lászlóval? Hogy néz ki a kéziratainak a szerkesztése a gyakorlatban?

13.30 Ha valaki szerkesztőként dolgozik, tud-e egyáltalán még irodalmat irodalomként olvasni? Nem vész el itt valami az élményből?

16:05 A Sátántangó sikerének titka

20.00 Tarr Béla és Krasznahorkai kapcsolata: hogyan befolyásolták a filmek a könyvek megítélését? És viszont? Mennyire lehet egyáltalán külön tekinteni ezekre?

24.45 Krasznahorkai nemzetközi sikerének titka

28.15 Létezik olyan, hogy Krasznahorkai Univerzum? Visszatérő karakterek, visszatérő motívumok felkutatása

31.50 Az új regény: a Zsömle odavan, komolyabb spoilerek nélkül!

40.00 Kicsoda a regény Krasznahorkai László nevű szereplője?

42.00 Hogy kell Krasznahorkait olvasni?

47.50 A nagyon sokat dicsért, tényleg remek Herscht 07769 című regényről 2022-ben hosszabban is írtunk

50.55 Ha valaki csak most ismerkedne, hol érdemes elkezdeni ezt az életművet?

Továbbra is várjuk a könyv- és témaötleteket a facebookos csoportunkban!

