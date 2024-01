Trump szerint a hívei 98%-a megbukna azon kognitív hanyatlást vizsgáló teszten, amit ő megcsinált

Donald Trump volt amerikai elnök arról beszélt egy, a követőivel teli teremben, hogy a jelenlévőknek csak 2 százaléka menne át azon a kognitív hanyatlást mérő teszten, amit nemrég megcsinált. Trump szerint ugyanis a memóriafeladatokat és matekpéldákat tartalmazó teszt egyáltalán nem könnyű.

Egy nevadai gyűlésen többek között elmondta, hogy teszten hat szót kellett memorizálni, ezekből öt szót idézett is. Az első kérdést egyszerűnek nevezte, mondván, csak állatokat kellett felismernie, az utolsó kérdés viszont már egy kifejezetten nehéz matekpélda volt, ahol 4733-at kellett 7-tel megszoroznia fejben, majd 4-gyel elosztania, majd hozzáadnia 37,5-öt.

Trump talks about how tough the cognitive decline test was: It’s not easy! pic.twitter.com/FWYzR4ndj5