Az Index a Magyar Péterről írt cikkéből utólag törölte a Rogán Antalnak kellemetlen részeket

Varga Judit volt férje a kormányoldalnak kellemetlen dolgokról kezdett el írni és beszélni Novák Katalin lemondásának és Varga Judit visszavonulásának kezdett napjától kezdve, legfőképpen Rogán Antalt és köreit támadta.

photo_camera Felső sor: Rogán Barbara, Rogán Antal és Nagy János. Alsó sor: Pintér Sándor, Varga Mihály, Varga Judit és Magyar Péter. A kép 2022 május 14-én készült. Fotó: Németh Dániel/444

Csakhogy az ország legolvasottabb lapja, az Index erről szóló cikkéből utólag kiszedték – írta meg a Telex, aminek az erről szóló kérdéseire az Index nem reagált érdemben.

Az eredeti verzió még tartalmazott több, a Fidesznek kellemetlen részletet, benne volt például (Rogán) Tóni, (Nagy) Ádám és (Rogán) Barbara emlegetése, és Rogán Antal nyílt letámadása is, de be volt ágyazva a cikk végére Magyar Péter eredeti Facebook-bejegyzése is, ami azóta szintén eltűnt a cikkből.

Az utóbbi időben a megszállt Index a kormányoldalnak egyre kedvezőbben visz témákat, ahogy arra már korábban is felhívtuk a figyelmet.