Egy súlyos szál továbbra is összeköti Novák Katalin 16 fős tanácsadó testületének tagjait

A cikkünk nyomán kirobbant botrányba belebukott Novák Katalinnak köztársasági elnökként 16 tanácsadója volt. Még a lemondását megelőzően sikerült többüknek is megszólalnia, akadt, aki többször is megtette, és látszólag megváltoztatta mondanivalóját Orbán Viktor bejelentése az alkotmánymódosításról. De a testületben olyanok is vannak, akik azóta sem szólaltak meg, míg ketten továbbra is látványosan kitartanak Novák mellett. Egyikőjük annyira, hogy nem is volt képes a lemondásra, pedig kormányközeli források szerint ő győzködhette Novákot, hogy kegyelmet adjon K. Endrének, a bicskei gyermekotthon egykori igazgatóhelyettesének, aki pedofil bűncselekmények eltusolási kísérletében volt bűnrészes.

Ő Balog Zoltán egykori emberierőforrás-miniszter, református püspök, aki először kiállt Novák mellett, majd gyorsan elvonult „néhány hétre imádkozni, gondolkodni, olvasni és írni Isten csendjében”. Sikerült őt megtalálnunk, de csak annyit közölt, hogy másnap nyilatkozatot tesz a kegyelmi ügyről. Ez meg is történt, és végül elmondta, hogy valóban támogatta K. Endre kegyelmi kérvényét, de nem mond le.

De térjünk vissza a többi tanácsadóhoz, azokhoz, akiknek sikerült megszólalniuk