Magyar Péter: Sokaknak vállalhatatlan az oligarcharendszer, hogy néhány kézben fut össze minden szál

Interjút adott a Magyar Hangnak Magyar Péter, a kegyelmi ügybe belebukott, a közéletből távozott volt igazságügyi miniszter, Varga Judit exférje, aki egészen különös módon lett az egyik fontos mellékszereplője a cikkünk nyomán kirobbant kegyelmi botránynak.

Magyar most elmondta, hogy szerinte „a Fideszben eddig alapszabály volt, hogy botrány idején nem váltunk le embereket, főleg nem akkor, ha sokan követelik. Majd később, mondjuk, fél év múlva, amikor elült a vihar”. Azt mondta, ha a mostani „kiállása” évekkel ezelőtt történik, szerinte hárman rögtön mellé álltak volna, de „a mostanra kiépült rendszer ezt már nem engedi meg”.

photo_camera Magyar Péter a Diákhitel Központ vezérigazgatójaként, 2020. januárjában Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Az eddigiekkel szemben most nem nagyon adott ki magából nagy, leleplezőnek szánt információkat, az interjút is azzal kezdte: „Nem célom a magát még mindig polgári jobboldalként aposztrofáló politikai tömböt lejáratni, a kiállásommal sokkal inkább a figyelemfelhívás a célom, hogy ez így nem mehet tovább”.

Inkább magáról beszélt, arról, hogy állítása szerint korábban is „kritizálta befelé” az egyetemek alapítványba szervezését, a „propagandát” és az „állandó félelemkeltést”, mert „az embernek, ha valódi polgári neveltetést kapott, az ilyen eszközök egy bizonyos szint felett vállalhatatlanok”. De sikerült egyet gyurcsányoznia is, amikor azt mondta, „a jelenlegi status quo nemcsak a Fidesz, de Gyurcsány érdeke is, egymást tartják fenn”.

Azt mondta, úgy látja, körülötte „sokan félnek”, és hogy „némelyek azt hiszik”, a fellépése „csak egy lufi, a Rogán-művek machinációja”. Ezen a ponton beszélt arról is, hogy látott „olyan belső reprezentatív felmérést, amit még nem hoztak ki”, és ami „azt mérte, hányan hallottak erről az ügyről, mi a visszhangja. Hetven százalék körüli többség mondta azt, hogy Rogánnak mennie kell”.

Szerinte „lehet ezt csinálni még egy ideig, de egyszer mindenkinél be fog telni a pohár, és úgy tűnik, közel vagyunk ehhez”. Azt mondta, „a jobboldali többségnek sem tetszik, hogy közpénzből finanszírozott Megafon-szerű képződmények működnek, és alpári stílusban lesújtanak bárkire, aki értelmes politikai vitát akar folytatni”. Szerinte „ez se nem keresztény, se nem konzervatív, se nem polgári”.

Az interjú legérdekesebb része egyértelműen az volt, amikor elmondta, hogy „sokaknak vállalhatatlan az oligarcharendszer, az, hogy néhány kézben fut össze minden szál”, majd miután az interjút készítő visszakérdezett, hogy a miniszterelnökre gondol-e, Magyar Péter azt válaszolta: