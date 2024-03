Orbán arról panaszkodott, hogy gyakran nevezik Putyin kutyájának

photo_camera Orbán a törökországi találkozón Fotó: EMIN SANSAR/Anadolu via AFP

Arról már beszámoltunk, hogy Orbán Viktor az Antalyai Diplomáciai Fórumon (ADF) azt fejtegette, mennyire tiszteli Trumpot, aki elnökké választása esetén békét teremtene Ukrajnában és Gázában is. Most kijött az MTI hosszabb tudósítása is.

A miniszterelnök azt magyarázta, hogy először el kell dönteni, hogy az idő kinek dolgozik, mert ez a legfontosabb kérdés. „Ha valaki azt gondolja, hogy az idő az ukránoknak és a Nyugatnak dolgozik, és a háború folytatása katonai sikert hozhat Ukrajnának, akkor van értelme folytatni. Ha valaki azt gondolja, hogy az idő Oroszországnak dolgozik, és a háború folytatása Oroszország sikerét fogja hozni, akkor jobb most abbahagyni. Én személy szerint az utóbbiak közé tartozom.”

Orbán arról is beszélt, hogy gyakran nevezik Putyin kutyájának vagy trójai falónak.

„Erre pszichoterápiát javasolnék. Ez nem politikai vita” - reagált a miniszterelnök. Utána századszorra is elmondta, hogy ő nem ukrán szemüvegen vagy Putyin szemüvegén át szemléli az ukrajnai háborút, hanem magyar szemüvegen keresztül.

Este pedig jött a díszvacsora, és Szijjártó külügyminiszter kirakott egy videót arról, mekkora pajtások az orosz külügyminiszterrel. Akire rá is fért ez a támogatás, Navalnij temetésének napján.