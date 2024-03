Arról ír egy Reddit-felhasználó, hogy Románia történelmét alapjaiban próbálják átírni a Wikipédián magyar szerzők

Alaposan megírt és számos példával alátámasztott, a Redditen általam megszokottnál jóval hosszabb poszt jelent meg péntek éjszaka arról, hogy magyar felhasználók manipulálják a Románia történelmére szóló Wikipédia-oldalakat. Az Europe subreddit egyik aktuálisan legjobban pörgő posztja így kezdődik: „az angol Wikipédia románokról vagy Romániáról szóló szócikkeinek többségét magyar nacionalista felhasználók hálózata írta át”.

A poszt szerint a szócikkeket átíró Wikipédia-felhasználók célja az, hogy a történelmet az úgynevezett bevándorlási elméletnek megfelelőre írják át. Eszerint a románok nomád bevándorlók, akik csak a 12. század körül érkeztek a Balkán déli részéről a mai Románia területére – tehát azután, hogy a magyarok már letelepedtek a Kárpát-medencében. Az elmélet szerint a románok korábban nem éltek a Dunától északra.

A Reddit-poszt szerint a szócikkeket átíró szerzők „hálózata” többféle eszközzel dolgozik, így például különféle hamis narratívát hirdetnek a románokról, azt a látszatot próbálják kelteni, hogy a román az albán vagy egy szláv nyelvből származik, esetleg „átírják azokat a történelmi eseményeket, ahol [a magyarok] elnyomók voltak, és a románok ellen fordítják, mintha a románok elnyomták volna őket”. A poszt szerint a szócikkek átírói szervezetten dolgoznak, és úgy tesznek, mintha betartanák a Wikipédia szabályait: „hozzáadnak olyan forrásokat, amelyek alátámasztják az elméletüket, és törölnek minden olyan forrást, amelyik nem”, de úgy, hogy forrásaikat mindig megbízhatónak mondják, míg azokat, „amik ellentmondanak az elméletüknek, mindig spekulatívnak, nacionalistának vagy nem tudományosnak” nevezik.

A Reddit-bejegyzésbe belinkelték a Wikipédia adminjainak egyik úgynevezett hirdetőtábláját is, ahol különféle úgynevezett incidenseket listáznak. Ebben írnak egy Borsoka nevű Wiki-felhasználóról, aki „első ránézésre elismert és aktív hozzászóló”, főleg magyar történelemmel kapcsolatos szócikkeket ír, de rendkívül aktívan részt vesz számos fontosabb román történelmi cikkben. Ahogy az admin fogalmaz: „Ami elkezdte kongatni a vészharangokat, az az, amikor észrevettem, hogy ez az érdeklődés erősen a magyar irredentizmus és a WP:NAT szerkesztés szempontjából rendkívül érzékeny témákra összpontosul” (a WP:NAT a Wiki nacionalista tartalmak szerkesztésével foglalkozó kvázi irányelv).

A Wikipédia-admin szerint „Borsoka egy támogatói hálózat segítségével nagyszabású revizionizmust folytat a Wikipédia román történelmi szócikkeiben, de többnyire sikerült a radar alatt maradnia és elkerülnie a büntetést”. A módszere az admin leírása szerint az alábbi: „Általában talál egy román történelemmel foglalkozó cikket, és tömegesen törli belőle a tartalmat, beleértve a forrásokkal megerősített tartalmat is, eredeti forrás hiányára vagy a semleges nézőpont sérelmére (WP:OR és WP:POV) hivatkozva. Ezután elkezd eltávolítani minden olyan információt, amely arra utal, hogy a románok a Dunától északra éltek a magyarok érkezése előtt (a »folytonossági elmélet«).

Ezután elkezdi átírni a cikket, és finoman hozzáad olyan dolgokat, amelyek azt sugallják, hogy a románok inkább valahonnan a Dunától délre származnak, és a magyarok után vándoroltak északra (»bevándorlási elmélet«)”. Az admin megjegyzi: jelenleg nincs elég bizonyíték egyik elmélet bizonyítására sem. Van olyan is, amikor csak minimálisnak tűnő szövegszerkesztési változtatást csinál: például a „Magyar dokumentumok szerint a románok Erdélyben birtokoltak földeket” megváltoztatta arra: „Magyar dokumentumok szerint a románok vélhetően birtokoltak földeket Erdélyben” [„Hungarian documents prove that the Romanians held lands in Transylvania” helyett „Hungarian documents prove that the Romanians were thought to have held lands in Transylvania”].

A Wikipédia-admin Borsoka mellett egy Fakirbakir nevű felhasználóról is ír az incidens-jelentések között, míg a Redditen lévő posztban két másik „nagyon aktív felhasználóról”, CriticKende és OrionNimrod munkásságáról írnak – van olyan romános szócikk, aminek mostanra az 53,9 százalékát ők ketten írták.