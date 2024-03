Elkezdődött az elnökválasztás Oroszországban

Elkezdődött a választás Oroszországban, ahol minden kétségét kizáróan ötödjére is Vlagyimir Putyin fog nyerni hiteles ellenfél hiányában.

A Kamcsatka-félszigeten, Oroszország legkeletibb régiójában helyi idő szerint pénteken 08:00-kor nyíltak meg a szavazóhelyiségek, és a legnyugatibb kalinyingrádi enklávéban vasárnap 20:00-kor bezárnak.

A legutóbbi, 2018-as választáson hivatalosan 68 százalék volt a részvétel, de a nemzetközi megfigyelők szerint a szavazatok egy részét hamisították.

photo_camera Fotó: ANNA YURIEVA/AFP

A választás lehetséges forgatókönyvéről itt írtunk részletesen. Vlagyimir Putyin szerda este tévébeszédben fordult az orosz néphez a választások tárgyában, arra ösztökélve övéit, hogy menjenek el szavazni, fejezzék ki „polgári-hazafias” álláspontjukat, voksoljanak az általa alkalmasnak talált jelöltre, „szeretett Oroszországunk sikeres jövője érdekében”.

„Zavaró” tényezők ide, nehézségek oda, a putyini agytrösztök nem tartanak attól, hogy jelentős diszkrepanciák akadályozhatnák az események lebonyolítását. Az emigrációban szerkesztett orosz ellenzéki Meduza alapos elemző anyagot tett közzé arról, hogy a Kremlben hogyan látják az elkövetkezendő napokat, vagyis milyen átfogó elnökválasztási forgatókönyvet állítottak össze.