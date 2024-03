Már nem Rogán Antal, hanem maga Orbán Viktor Magyar Péter célpontja

Magyar Péter szerint az elmúlt harminc év legnagyobb politikai és jogi skandaluma derült ki abból a felvételből, amit kedden reggel nyilvánosságra hozott, majd bevitt az ügyészségre is, a Fidesz és médiája válasza erre az volt, hogy kipukkant a lufi. Vagyis Rogán Antal szerint nincs mit vizsgálni Rogán Antal szerepéről a Völner–Schadl-ügy nyomozásában.

photo_camera Magyar Péter az ügyészség épülete előtt Fotó: Bankó Gábor/444

Magyar hosszú idő után állt elő valamivel, amivel szerinte alátámasztható, hogy Rogán Antalék be akartak avatkozni a végrehajtói kar vezetője és az igazságügyi államtitkár körüli korrupciós ügybe. A beszélgetést 2023 januárban vette fel, amikor Varga Judit még igazságügyminiszter volt, és együtt éltek. A felvétel is a lakásukban készült.

Varga Judit szavaiból az derült ki, hogy a kormány emberei hozzáférhettek nyomozati anyagokhoz és manipulálhattak azokat. Völner Pál államtitkár már 2022 tavaszán tudhatott arról, hogy nyomoznak ellene, mégsem állt le. (Ezt Völner ügyvédje tagadja.)

De a beszélgetés egy részlete egészen furcsa helyzetet teremtett. Varga ugyanis arról beszélt, hogy a legfőbb ügyész politikai befolyás alatt áll, de nem képes érvényesíteni az akaratát az ügyészségen. Amire viszont az ügyészség kiadott egy közleményt, amelyben egyetértett a felvételen elhangzó állítással, miszerint „Polt Péter legfőbb ügyész nem uralja az ügyészséget”. Azt is írják, hogy „az ügyészségi iratok eltüntetése, átírása nemcsak jogi, hanem fizikai képtelenség is.” (Közben a felvételnek köszönhetően egy ország ismerhette meg Martonovics Bernadett nevét.)

Varga Judit előbb reggel, a felvételek nyilvánosságra hozatala után reagált Magyar lépésére. A Facebookon azt írta, a volt férje ezzel a felvétellel zsarolta több mint egy éve, majd most a politikai céljai elérése érdekében felhasználta azt. Varga arról is írt, hogy házassága alatt verbális és fizikai erőszakot is elszenvedett. Magyar – még az Fővárosi Nyomozó Ügyészség épületben megírt üzenetben – tagadta a bántalmazást, és rágalmazással vádolta Vargát.

Miután kijött az épületből, már célzott rá, hogy szerinte Orbán Viktort is meg kellene hallgatnia az ügyészségnek. Aztán tüntetést hívott össze a Legfőbb Ügyészség épülete elé este hat órára. Itt Polt Péter és helyettesei lemondását követelte, hogy „legalább ezzel járuljanak hozzá, hogy az ügyészek valódi tényfeltárást végezhessenek egy olyan ügyben, ahol a korrupt végrehajtók és a politikai megbízóik több tízezer magyar család életét tették tönkre”.

photo_camera A kedd esti tüntető tömeg Fotó: Németh Dániel/444

A gyarapodó tömeg ezután átment terv szerint a Kossuth térre, ahová viszont nem engedték be a platós teherautót a rendőrök, amivel Nagy Ervin színész a hangtechnikát hozta, és ez volt a rendezvény emelvénye is. Ezért a Vértanúk terén folytatódott a tüntetés.

photo_camera Nagy Ervin kisteherautót vezet Fotó: Németh Dániel/444

Itt Magyar már nem csak Polt lemondását követelte, és nem is csak Rogánét, hanem feljebb lőtt: szerinte „a maffiaállam feje”, Orbán Viktor sem úszhatja meg. Eközben Orbán Viktor a magyar–koszovói barátságos futballmeccsről posztolt, ahol Hornyák Zsolttal, a Felcsút edzőjével beszélgetett.

Magyar a tüntetés közben a Partizánnak adott rövid interjúban megerősítette, hogy indulni akar az EP-választáson, de annak alapján, amit elmondott, még nem világos, hogyan. Azt, hogy azokkal, akikkel erről tárgyalnak, mire jutnak, akkor fogják bejelenteni, „ha Rogánék már nem tudják megakadályozni” – mondta. Azt is elárulta, hogy még nem tudja, kimenne-e Brüsszelbe, szerinte itthon nagyobb szükség van rá. Hozzátette, van még néhány hangfelvétele, de nem sok.

photo_camera Magyar Pléter magyar zászlóval Fotó: Németh Dániel/444

Magyar - miközben megköszönte, hogy sokan eljöttek hétköznap - megjegyezte, hogy „Én is éppen a fiaimmal lennék, most hoznám el őket az edzésről, de megkértem az édesanyjukat, hogy legyen velük”.

A tüntetés végén Magyar közölte, hogy újabb demonstrációt szervez, jövő szombat délutánra, a Kossuth térre, ahova több százezer embert vár. Azt mondta: „Követeljük, hogy adják vissza a magyar embereknek a választási lehetőséget”, hogy egy korrupt, romlott hatalmat bíznak meg a szolgálatukra, vagy olyat, aminek nincs jobb- és baloldal, csak a magyarok és a magyar nemzet.



photo_camera A szónok szónokol Fotó: Németh Dániel/444

Még a tüntetés előtt Varga Judit újabb, a korábbinál hosszabb, és Magyar Péterről súlyos állításokat tartalmazó posztot tett ki a Facebookra, amiben azt állítja: „Ez a hangfelvétel a haza megmentésével kufárkodó, ezt hamisan a zászlajára tűző ember végtelen romlottságáról szól".

Percről percre tudósításunk a tüntetésről.