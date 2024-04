Már egy évvel a metrótender kiírása előtt tárgyaltak egymással az oroszok és a főváros képviselői

2013 májusában két megbeszélés is volt fővárosi vezetők és az orosz fél között, ekkor egy évvel voltunk a 3-as metróvonal szerelvényeire kiírt tender előtt, amit végül az orosz Metrovagonmas nyert meg – írja a Népszava a birtokába került dokumentumok alapján.

Előbb a most főpolgármester-jelölt Vitézy Dávid, a BKK akkori vezérigazgatója találkozott Victor Sorokinnal, az orosz kereskedelmi ügynökség vezetőjével. Akkor elsősorban trolivásárlásról volt szó, de Sorokin már itt előrukkolt a Metrovagonmassal is – Vitézy viszont jelezte, hogy elsősorban uniós forrásból vásárolnának új metrókocsikat, vagyis teljesen nyílt közbeszerzés lesz, ami „az oroszoknak nem felelt volna meg”, írja a lap. Néhány nappal Tarlós István fogadta az orosz gyár képviselőit, a beszélgetést később „eredményesnek” értékelték: a Metrovagonmas lehetőséget kapott arra, hogy a BKV-telephelyén felmérje az orosz metrókocsik állapotát. Majd júniusban Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója és Szeneczey Balázs, Tarlós helyettese Moszkvába látogathatott, hogy megtekintse a gyárat.

A lap kérdéseire a BKV nem reagált. Tarlós a hivatalos feljegyzés ellenére tagadta, hogy részt vett volna ilyen találkozón, és azt mondta: az Orbán-kormány döntött úgy, hogy új metrókocsik beszerzése helyett a felújítás legyen, ő az ellenkezőjéért lobbizott.

Az orosz metrókocsik ügye most az önkormányzati választás miatt került ismét reflektorfénybe: bár sok vizsgálat folyt, a lap szerint „valódi válaszok továbbra sincsenek”. Vitézy azt állítja, hogy az orosz metrófelújítás ügyét a két pártpolitikai oldal közösen söpörte a szőnyeg alá, Tarlós részben emiatt pert fontolgat. A felújított metrókocsik közben idén is klíma nélkül járnak majd – miközben már most, áprilisban is nyárias meleg van –, ami a főváros szerint az oroszok miatt van: „a klimatizálás elsődlegesen nem pénzkérdés, szükség lenne hozzá az orosz gyártó hozzájárulására, amire kevés az esély”, mondta Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes.

Karácsony Gergely egyébként még főpolgármester-jelöltként 2019 júniusában 34,8 fokot mért a vonal egyik kocsijában. Akkor azt ígérte, utólagosan klimatizálják a hármas metró orosz szerelvényeit.