Visszatér Császár Előd

„Július 3-a igazi poptörténeti pillanatnak ígérkezik, hiszen több mint három évtizedes pályafutása során először látogat hazánkba Anglia egyik legnépszerűbb fiúcsapata, a Take That. Ha ez önmagában nem lenne elég hír, egy igazi szenzáció is létrejön ezen az estén, hiszen eredeti felállásában újra színpadra áll a ‘90-es évek egyik kultikus hazai csapata, Császár Előd és Hoffer Dani duója, az FLM!” – írja közleményében a Budapest Park. Ez valószínűleg azt jelenti, hogy a közönség újra élőben élvezheti majd az alábbi dalt.

Császár Előd egészen lendületes karrierjét 1998-ban az törte ketté, hogy okozott egy balesetet, amiben meghalt egy rendőr. Azóta Instagramja szerint „nemzetközi dj és elektronikus zenei producer”, illetve „képzőművész” lett, és ilyeneket fest: