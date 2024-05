Az SZFE szerint ideológia-mentességüket bizonyítja, hogy Orbán- és Gyurcsány-idézet is volt a felvételijükön

A Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) első körös felvételi feladatsorában Orbán Viktor-idézetet kellett felismerniük a diákoknak. Az egyetem a HVG-nek adott válaszában tagadta, hogy ideológiai szempontok miatt került volna be az idézet. Szerintük ezt bizonyítja az is, hogy Gyurcsány Ferenc-idézet is volt a felvételiben.

photo_camera Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor 2006-os vitája Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A két idézet között ugyanakkor volt különbség. Orbántól ezt kellett felismerni:

„Magyarországon a történelem során megtanultuk, hogy egy ország határ nélkül olyan, mint a tojás héj nélkül”



Gyurcsánytól pedig ezt:

„olyan böszmeséget követtünk el, amilyenre Európában még nem volt példa”



Az SZFE szerint a felvételi eljárásuk mentes a politikai ideológiától. A televíziós műsorkészítő szakra jelentkezőknek különös jelentőséggel bíró közéleti tájékozottságot felmérő tesztet kell kitölteniük, abban szerepeltek a fenti idézetek is.

Az Orbán-mondatról azt írták, hogy egy idézet-összepárosítós feladatban jelent meg. Steve Jobs, J. F. Kennedy, II. János Pál pápa, Kádár János, Antall József, Winston Churchill és a Gyurcsány mondatai mellett.

Az SZFE működési modelljét 2021-ben változtatták meg. A tanárok és a diákok jelentős része távozott az egyetemről, miután a kormány alapítványi fenntartásba helyezte az intézményt, és a Vidnyánszky Attila által vezette kuratóriumba nem kerülhettek be az egyetem jelöltjei.

A hallgatók ősszel elfoglalták az egyetemet, és nem engedték be az új vezetést. Végül a járványügyi intézkedések miatt kellett távozniuk. Az egyetemre új tanárok érkeztek, például Velkovics Vilmos a fideszes médiából. A különböző szakokat pedig egymástól távol, új épületekbe költöztették.