Ez a háború és béke már nem az a Háború és béke, de ez is az oroszokról szól

Jó reggelt! Már csak 13-at kell aludni, és az urnákhoz járulhat a magyar nép okos gyülekezete. Főleg erről, de az nem csak erről szóltak a hétvége cikkei.

Két hétvégi videónk elég jól összefoglalta az idei kampányt. Orbán Viktor azt bizonygatta szombaton Hódmezővásárhelyen, hogy csak most kezdenek el igazán kampányolni, de úgy, hogy az ellenféllel nem is foglalkoznak, hiszen most csak a 2 milliónyi törzsszavazójukat akarják megszólítani. Azt utolsó egy hét számít.

Magyar pénteken Hatvanpusztára látogatott, kipróbálta a felcsúti kisvasutat, majd a kegyelmi ügy kiindulási helyszínén, Bicskén mondott beszédet. Mi többek között Mészáros Lőrinc gazdagodásáról kérdeztük, amit, mint elmondta, gyanúsnak tart.

Egyik új kollégánk, Rovó Attila arról írt véleménycikket, hogy Orbán kampánya teljesen beszűkült a háború-béke tematikára, és az elmúlt napokban az is világossá vált, hogy a választásokat felhatalmazásnak tekintik majd, hogy folytassák az orosz háborús érdekeknek megfelelő, „békepárti” politikát, akárhogy is akadékoskodik az EU, a NATO, vagy bármelyik kormány.

Gazda Albert a prágai jégkorong-világbajnokságról, Uj Péter az Azahriah-koncertről riportozott egy jót. Ács Dániel a pokolból. Ezen a héten is volt Borízű podcast és szombati mesedélelőtt. A Nem rossz könyvek várva várt Édouard Louis-adását közönség előtt vették fel. És megnéztük az RTL új kvízműsorát is.

Ha a nap legjobb felszólalójának hinni lehet, Petőfi Sándor már szűk kétszáz évvel ezelőtt Orbán Viktorról írt verset, amit Kádár János szelleme közvetített az utókornak. A pártfőtitkár szülinapján a Munkásőr Emléktársaság tartott megemlékezést, Bankó Gábor fényképezőgépének nagy örömére.

A hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság főügyésze a napokban nemzetközi elfogatóparancsot kért Benjámin Netanjahu izraeli kormányfőre és a Hamász vezetőire. A kibúvót jelentő országok közti barátság törékeny. Szakértő segítségével elemeztük az elfogatóparancsok realitását, hatását és lehetséges kimeneteleit.