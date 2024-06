Lehengerlő játékkal öt év után újra BL-győztes a Győri Audi ETO KC

Hozta a papírformát a Győri Audi ETO KC a női kézilabda Final Four döntőjében, 30-24-re verte a német meglepetéscsapat SG BBM Bietigheimet, megszerezve a hatodik Bajnokok Ligája-győzelmét. A BL-rekorder Győrnek ez volt a kilencedik szereplése a négyes döntőben, ebből hétszer az aranyért játszott a csapat, amely legutóbb 2019-ben nyerte meg a sorozatot.

photo_camera Ana Gros, a Győri Audi ETO KC játékosa a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének fináléjában Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A szombati elődöntőben a Győr a dán bajnok Team Esbjerget verte hatalmas csatában. A magyar csapat felemás szezont fut idén, a Ferencváros mögött második lett a Magyar Kupában és a bajnokságban is, így a BL maradt az egyetlen lehetősége a javításra. Olyan legutóbb 2004-ben fordult elő, hogy nem nyerta Győr semmilyen trófeát.

Az MVM Dome-ban a dánok kezdték jobban a meccset, 3-0-nál nagyon hamar időt is kellett kérnie a márciusban kinevezett Per Johanssonnak. Aztán a Győr is megérkezett, Estelle Nze Minko és Sandra Toft vezetésével a második félidőben 6 góllal is vezetett, de a dánok nem adták fel, a világklasszis Henny Reistad góljainak köszönhetően többször is feljöttek mínusz egyre. Az utolsó másodpercben az egyenlítésre is volt esélyük, de a szenzációs Toft kapus megfogta a ziccert, majdnem úgy, mint Kiss Éva 2018-ban, a végeredmény 24-23 lett.

photo_camera Győri szurkolók. Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A másik elődöntőben a francia Metz és a több magyar játékossal – Faluvégi Dorottyával, Háfra Noémivel és a most sérült Szikora Melindával – felálló Bietigheim játszott egymással, utóbbi az első német csapat, ami Final Fourba jutott női kézilabdában. A Bietigheim továbbírta a történelmet, kiütéssel, 7 góllal, 36-29-re verte a sokkal esélyesebb Metzet. A francia bajnok a második félidőre teljesen szétesett, kulcsjátékosai mind leszerepeltek, a másik oldalon viszont Gabriela Moreschi kapus remekelt, összesen 16 védést mutatott be.

A Győr és a Bietigheim az idei szezonban kétszer játszott egymással, novemberben idegenben 34-26-ra, hazai pályán 31-29-re nyert a magyar csapat. A közel telt házas arénában a győri játékosokat elképesztő hangulat fogadta, ami csak fokozódott, amikor Brattset Dale megszerezte a vezetést. A Győri ETO az elődöntővel ellentététben jól kezdte a meccset, masszívan védekeztek és gyorsan játszottak. A németek nem találták a ritmust, nem is tudták feltörni a belső falat, Jakob Vestergaard edző 3-1-nél időt kért a 4. percben. Az időkérés után szépített a Bietigheim, majd a Metz ellen parádézó Moreschi mutatott be 3 védést.

What a way to 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥💥 Moreschi back to where she left it yesterday✋⛔️ #ehffinal4 #ehfcl pic.twitter.com/C2NLOHJiO1 — EHF Champions League (@ehfcl) June 2, 2024

Ez nem vette el a győriek kedvét, Brattset kitűnő beállójátékával a 10. percben 3 gólosra, majd Ana Gros hetese után 4 gólosra nőtt az előny, 6-2. Nagy volt a rohanás, hetesek itt, hetesek ott, a különbség, hogy míg Gros a negyedik büntetőjét is bedobta, addig a győri kapus, Silje Solberg védett egyet. A tempót jól mutatja, hogy 19. percben 4 gól született, 12-8 a magyar csapatnak. A Bietigheim védekezése nem volt elég kemény, sokszor későn értek oda, emiatt több kiállítást és hetest kaptak.

A Győr nem lassított – körülbelül 20 ezer ember előtt hogy is lehetett volna –, egy német kapufa és Győri-Lukács Viktória gólja után már 6 volt közte. A Bietigheimnek minden gólért nagyon keményen meg kellett küzdenie, a félidő végére közelebb tudott jönni egy góllal, 17-12-es állással mentek pihenőre a csapatok.

photo_camera Antje Doll, a Bietigheim játékosa lő hetest Silje Solbergnek Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Solberg két védésével kezdődött a második játékrész, Faluvégi Dorottya viszont betalált a győri kapuba. Magyar részről megint Brattset Dale kezdte a góllövést, majd Nze Minko folytatta, Solberg védett kettőt, Line Haugsted pillanatok alatt 7-re növelte az előnyt, 20-13 volt a 35. percben.

Egy pillanatra úgy tűnt, a németek akár közelebb is jöhetnek, Lonborg védéseinek köszönhetően többször is 5 gólra csökkentették a hátrányt, de a győri Solberg 11., 12., majd 13. védése megakasztotta a felzárkózást. Toft után Solberg is parádés teljesítményt nyújtott. Az emberhátrányban eladott két labdát a Bietigheim pillanatok alatt kihasználta, az 54. percben 25-21 is volt, de az ETO ezt a próbálkozást is visszaverte, Ana Gros és Haugsted gólja után 28-22-vel fordultak az utolsó 5 percre.

photo_camera Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A hátralévő időben a biztonság kedvéért Solberg védett még párat, a végeredmény 30-24 lett, a Győr megérdemelten nyerte meg a döntőt. A Bietigheim nagyot küzdött, már az is hatalmas siker, hogy bejutottak a németek döntőbe, ők is elégedettek lehetnek a teljesítményükkel.

Harmadik a Team Esbjerg, negyedik a Metz lett, a torna legértékesebb játékosának pedig a győri Stine Oftedalt választották.