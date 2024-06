Rácz András: Ha a békemenetesek azt hiszik, hogy a magyar kormány jól kimarad az ukrajnai háborúból és nem támogatja Ukrajnát, akkor bizony tévednek

„Amivel a Fidesz riogat, hogy Magyarország »belesodródna« a háborúba, vagy magyar fiataloknak kellene kötelezően harcolni Ukrajnáért, ez egyszerűen nem igaz. Nem érdemes cifrázni: nettó hazugság” – írta vasárnap Rácz András Oroszország-szakértő a Facebookon.

A Fidesz állítása szerinte két okból sem igaz. Egyrészt "sem az EU, sem a NATO nem tud olyan döntést hozni, hogy a tagállamoknak kötelező legyen katonákat küldeni Ukrajnába, ha a tagállamok ezt nem akarják”, de ha mások küldenek, ahhoz nekünk nem kötelező csatlakozni. Másrészt a szakértő szerint „ameddig Ukrajna kitart és harcol, addig Oroszországnak egyszerűen nincs elég ereje egy, a NATO elleni, nyílt konfrontáció” felvállalásához. „Másképp fogalmazva annak, hogy magyar fiataloknak NE kelljen harcolnia ebben a háborúban az oroszok ellen, éppenséggel az a fő garanciája, hogy Ukrajna kitart és hatékonyan védekezik, lekötve az orosz erőket”. Rácz arról is írt, hogy Magyarország hogyan tudna hatékonyabban tenni a békéért:„az egyik, ha még jobban gyengítené Ukrajnát, Oroszország győzelmét előmozdítva. Ez ugyan leginkább a tömegsírok »békéjét« hozná el, de az is egyfajta béke, legalábbis a kormánymédia szerint”. Szerinte ironikus módon pont nem ez történik, a magyar kormány az időhúzások ellenére mindig elfogadta az Ukrajna támogatásáról szóló határozatokat, a nyugati fegyverszállítmányokat mindig átengedi a területén, és a humanitárius támogatás mellett még olajat is szállít az országnak.

„Szóval, ha a békemenetesek azt hiszik, hogy a magyar kormány jól kimarad az ukrajnai háborúból és nem támogatja Ukrajnát, akkor bizony tévednek”. A kormány úgy is elősegíthetné a békét, hogy katonai segítséget nyújt Ukrajnának. Volnának erre katonai készletek, de ilyen jellegű segítséget a kormány eddig nem adott, és Rácz szerint nem is fog. „A katonai támogatást az összes többi EU és NATO tagállam adja (fun fact: még Izland is), akiket értelemszerűen csak igen korlátozottan érdekel, hogy felvonul-e Orbán néhány tízezer szimpatizánsa Budapesten. Ergo, a Békemenet ezért is irreleváns a háború szempontjából. Pont tökmindegy ugyanis, hogy ők mit mondanak, mert a többi EU és NATO tagország ugyanúgy fogja folytatni Ukrajna támogatását, mint eddig.”

A harmadik pedig egy elméleti lehetőség, ha profi diplomáciai szolgálata lenne Magyarországnak, vagyis ha „a magyar külügyminisztérium vezetése pont az ellentéte” lenne a mostaninak. „Szóval összességében az a helyet, hogy a tegnap Budapesten felvonult kormánypárti tüntetők sétájának az égvilágon semmiféle hatása nem lesz az ukrajnai háborúra, bármint gondolnak is ők erről, vagy bármit is mond nekik a Fidesz” – zárta a posztot.