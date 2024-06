Márki-Zay szerint a Fidesz először támogat meleg főpolgármester-jelöltet, Ungár szerint Márki-Zay futóbolond

Amolyan „érdekességként, különlegességként” mesélte el Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, és a 2022-es választás összellenzéki miniszterelnök-jelöltje az ATV Voks című műsorában, hogy

„a Fidesz visszatalált liberális gyökereihez. Ünnepeljük meg azt, hogy most először a Fidesz egy nyíltan meleg főpolgármester-jelöltet támogat.” Márki-Zay ezt egy kicsit még ragozta, mire a műsorvezetőnek, Szöllősi Györgyinek sikerült közbevetnie:

„Valószínűleg nem ez volt a legfontosabb szempont, vagy ezt nem tudjuk... De menjünk tovább.” Ungár Péter közleményben reagált az elhangzottakra, visszautasítva az állítást, miszerint Vitézy a Fidesz jelöltje lenne, és többek közt futóbolondnak nevezve Márki-Zay Pétert, majd felszólítva őt, hogy távozzon a közéletből.

Hozzátette még azt is:



„Arra pedig Márki-Zay Péter minden ámokfutásánál érdemes emlékezni, hogy belőle Karácsony Gergely csinált miniszterelnök-jelöltet. Azért, hogy ne az a Dobrev Klára legyen, akivel most közös plakáton szerepel.”



Ungár arra viszont már nem tért ki, hogy 2022-ben az LMP (melynek akkor is ő volt az egyik társelnöke) is rajta volt az összellenzéki listán, így valójában ők is támogatták Márki-Zay Pétert miniszterelnök-jelöltségében. Miután Karácsony Gergely (az MSZP-Párbeszéd-LMP közös jelöltje a 2021-es ellenzéki előválasztáson) visszalépett, és így Márki-Zay megnyervén az előválasztást mindannyiuk közös miniszterelnök-jelöltjévé avanzsált.