Ghostolták Billie Eilish-t

A legnagyobb sztároknak sem könnyű a társkeresés, még a legfelkapottabb zenészeket, köztük Billie Eilish-t is kikosarazzák. A 22 éves amerikai zenész a BBC Miss Me? podcastjának beszélt arról, hogy tavaly decemberben nagyon csúnyán ghostolták, azaz a srác, akit fűzött, magyarázat nélkül hirtelen megszakított vele minden kommunikációt. „Hihetetlen. A mai napig nem írt nekem több üzenetet”. Olyan volt, mintha az illető meghalt az volna, mondta. „Évek óta ismertem, és aznapra terveztünk programot, megadtam neki a címem, és mondtam, hogy legyen ott délután 3-kor. Soha többé nem hallottam felőle. Soha többé. Nem tudtam elhinni.” Eilish azt mondta, később látta, hogy a férfi mással randizik .„Csak annyit reagáltam, hogy »ó«. De nem tudtam, hogy az emberek még mindig csinálnak ilyet.”

photo_camera Fotó: BRITTA PEDERSEN/dpa Picture-Alliance via AFP

A zenész harmadik albuma, a Hit Me Hard and Soft a múlt hónapban jelent meg.

Az év elején a testvérével, Finneas O'Connell-lel együtt elnyerte a legjobb dalnak járó Oscar-díjat a What Was I Made For? című dallal, amit a Barbie filmhez írtak.