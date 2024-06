Egy focicsapatnyi konzult küld a válogatott meccsére a külügy

Szombaton játssza első mérkőzését a magyar labdarúgó-válogatott a németországi Európa-bajnokságon Svájc ellen. Mivel a kölni meccsre több mint tízezer magyar szurkolót várnak, a magyar külügy minden eddiginél nagyobb konzuli jelenlétet rendelt el a városban, összesen 11 konzul fog Kölnben szolgálatot teljesíteni.

photo_camera Fotó: JAVIER SORIANO/AFP

Lesz konzul a repülőtéren és a vasútállomáson is, hogy az odaérkező magyar szurkolókat fogadja, lesznek konzulok a szurkolói zónában, lesz konzul a szurkolói vonulás útvonalán, a stadionon kívül és a stadionon belül is.

A legközelebb lévő konzulátuson, Düsseldorfban is megemelt létszámmal és folyamatos ügyeletben várják a hívásokat. Három vészhelyzeti segélyhívó telefonvonalat is létesítettek, emellett pedig a budapesti központi call center is folyamatosan rendelkezésre áll. A szurkolói zónában egy mobil konzuli iroda is lesz,ahol például akkor tudnak segíteni, ha valaki elveszti valamelyik dokumentumát. Egyébként a Konzuli Szolgálat Utazom nevű applikációján minden fontos információ megtalálható. A beléptető kapuknál magyar nyelven beszélő szolgálat is lesz. (MTI)