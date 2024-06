Svájc 3-1-re verte Magyarországot

Két eléggé eltérő játékot mutató félidő után Magyarország 3-1-re kikapott Svájctól az Európa-bajnokság első fordulójában.

Az első félidőben kifejezetten rosszul játszott a magyar csapat, sem védekezésben, sem támadásban nem nyújtottak értékelhető teljesítményt, és ugyan a második félidő felétől érezhetően megváltozott a játék képe, egyéni szinten és csapatként is sokkal többet mutatott a válogatott, de ez már kevés volt a döntetlen kicsikarásához, sőt, az utolsó pillanatban Svájc szerzett emelős gólt Orban hibája után.

Már a meccs legelejétől látszott, hogy a svájciak dominálják a játékot, aztán a 13. percben nagyon jó kiugratás után a kilépő Duah gurította el Gulácsi mellett, és bár a Bl-döntőt is vezető szlovén Slavko Vinčić a partjelző jelzésére elsőnek befújta a lest, már az első visszajátszásból egyértelmű volt, hogy ebből gól lesz, két védő is benn ragadt a magyar oldalon. A gól még az addigiakhoz képest is megfogta a magyar válogatottat, kevéssel később egy védelmi hiba után Gulácsinak kellett nagy bravúrt bemutatnia.

A következő bő fél órában igazán nagy helyzet már nem volt egyik csapat előtt sem, de a svájciak jóval meggyőzőbbek voltak. Többször mutatta is a kamera az elégedetlenkedő Rossi szövetségi kapitányt. A svájciaknál volt többet a labda, és feltűnő volt, hogy a magyar válogatott mennyire képtelen volt huzamosabb birtokolni azt, így persze a támadások felépítése is teljesen hiányzott.

Aztán kevéssel a félidő vége előtt jött az újabb pofon: a magyar védelem képtelen volt tisztázni a tizenhatos környékén, a szerencsétlenkedésük után a labda az első gólpasszt is jegyző Aebischer elé került, aki okosan csavarta el jó 20 méterről a sarokba. 2-0, ezzel vonultak le a csapatok.

Rossi a félidőben lekapta Lang Ádámot, és beküldte Bolla Bendegúzt, de a játék képe eleinte nem változott, két percen belül is kétszer keveredtek a magyar tizenhatoson belülre a svájciak. Az első igazán komoly magyar helyzetig a 63. percig kellett várni, Sallai beadását Varga Barnabás fejelte meg nagy erővel, de kevéssel a kapu mellé. A mérkőzés ezen szakaszán jóval határozottabban játszott a magyar válogatott, és ez kifizetődött: a 66. percben Szoboszlai ívelt be a tizenhatos széléről, Varga pedig ügyesen előzte meg védőjét, és a kapuba fejelt. 2-1 volt ekkor Svájcnak.

A következő 20 perc lényegesen jobb magyar játékot hozott, bátrabban mertek beleállni a párharcokba, több volt a jobb egyéni teljesítmény, de igazán nagy gólhelyzetek azért nem követték egymást. Az öt perces ráadásban pedig a svájciaknak adódott több komoly helyzete, a 94. percben pedig Embolo meglőtte a harmadik svájci gólt: Orban védelmi megingása után magabiztosan emelte át a labdát a kifutó Gulácsi fölött.

A meccs legjobbja a középpályát felszántó Granit Xhaka lett.

A vereség azt jelenti, hogy a magyar csapat nincs könnyű helyzetben: már a csoportkör sorsolásakor lehetett tudni, hogy innen nehéz lesz továbbmenni, mert ez lehet az egyik legkiegyensúlyozottabb csoport. A következő meccs szerdán jön a pénteki nyitómeccsen remek formában játszó németek ellen, majd a harmadik meccsen a tegnap a németektől nagyon kikapó skótok következnek majd.