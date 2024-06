Közzétették az otthonfelújítási program végleges feltételeit, Budapestre alig érkezik pénz

A tervezettnél egy hónappal később, a véleményezési időszakban született észrevételekkel átdolgozva jelentek meg az új otthontámogatási program feltételei. Július elsejétől lehet majd pályázni a 108,24 milliárd forintos keretösszegű programra, elvileg akár 2025. december 31-ig is, persze a keret ennél hamarabb is leürülhet.

Már csak azért is, mert a pénzből legfeljebb legfeljebb 20 ezer családi ház korszerűsítését lehet majd finanszírozni (a korábbi tervekben ilyen limit nem volt, bár nevesítették, hogy nagyságrendileg ennyi ház felújítására lehet elég a pénz). A teljes keretből legfeljebb 20 milliárdot lehet a gázfűtési rendszer korszerűsítésére fordítani, itt a határidőket is szigorúbban határozták meg, csak ez év végéig lehet ilyen célú támogatásra szerződést kötni – hívja fel a figyelmet a Bankmonitor.

Budapesten a teljes keretösszegből 6,39 milliárd forintot lehet felhasználni, ez a teljes keret 5,9 százalékának felel meg. Ebből a támogatás minimális és maximális összegét is figyelembe véve 1065-2556 fővárosi családi ház korszerűsítése finanszírozható meg.

A további részletszabályokból kiderül, hogy csak olyan ingatlanra lehet pályázni, amely 1990. december 31-e előtt épült – kapott használatba vételi engedélyt –, és a pályázónak vagy közeli hozzátartozójának legkésőbb idén júliustól benne kell laknia (vagy ha épp most veszik meg, július 1. előtt aláírt adásvételi szerződés kell). Ez utóbbi változás az eredeti tervhez képest, abban ugyanis még az szerepelt, hogy legkésőbb 2024. május elsejétől kell az adott ingatlanban laknia az igénylőnek.

Csak olyan pályázhat, aki a kölcsön kifutásakor még nem tölti be a 75. életévét, vagy bevon a konstrukcióba egy adóstársat, aki legalább húszéves az igényléskor.

Azt tudni lehetett, hogy a házanként kapható maximum 6 millió forint egy része vissza nem térítendő támogatás, másik része kamatmentes kölcsön, de most már a részletszabályok is világosak. A vissza nem térítendő rész 2,5-3-3,5 millió forint lehet attól függően, hogy hol fekszik az ingatlan, hogy mennyi az igénylők jövedelme – ennek kiszámításában is van változás a tervekhez képest, az adós és az adóstárs jövedelmét összeadják, és a velük egy háztartásban élő eltartott gyermekekkel is elosztják, azaz egy főre jutó jövedelmet számolnak –, valamint hogy mennyi lesz az energiamegtakarítás. A program támogatott hitelrésszel kapcsolatos legfontosabb változása pedig az, hogy 10 helyett 12 év lehet a futamidő.