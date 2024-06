Bár Csák János miniszteri pályafutása a végéhez közeledik, a bajszát sose feledjük

Mikor a hét elején felavatták a Krausz Ferenc által vezetett Molekuláris Ujjlenyomat Kutató Központ új lézerlaboratóriumát Szegeden, valami elkerülte a figyelmünket, ami bár az MTI fotóin nem, Hankó Balázs leendő kulturális és innováció miniszter posztjában viszont annál világosabban látszik:

Csák János a hónap elején jelentette be a lemondását, mondván, amit akart, azt elérte, és itt az idő átadni a stafétát a fiatalabb nemzedéknek. A fiatalabb nemzedék képviselője Hankó Balázs felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár, ő lesz az új miniszter, aki rögtön be is jelentette, hogy „a világ legjobb dolga magyarnak lenni, legyünk büszkék arra, hogy magyarok vagyunk, és ha ezt bárki kritizálja, vagy bárki el akarja venni tőlünk, azt nem hagyhatjuk”.

Hankó azóta több átadáson és megtekintésen is részt vet, ám a vele készült interjúkból nem sok minden derült ki, miben is térne el Csák programjától. Leginkább a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) korábbi agendájának folytatásáról beszélt. Csák lemondása előtt néhány hónappal szivárgott ki a készülő kulturális törvénytervezet, amelyből kiderül, hogy hat csúcsintézmény szabályozná a legkisebb vidéki intézmény életét is.