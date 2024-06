Balásy Gyula megint óriásit kaszált a rogáni propaganda legyártásával

Miután egyetlen ember, Balásy Gyula kezében lévő cégek bonyolítják 2016 óta az állami propagandát a cégek kommunikációjától a Brüsszelnek üzenő plakátokig, évről évre döbbenetes bevételekről és nyereségekről szólnak a Balásy-cégek mérlegei.

Idén csak annyi a különbség, hogy bőven a május 31-i határidő után jelentek meg a beszámolók, és még így sem teljes a kép. Az biztos, hogy a New Land Média idén is majdnem 79 milliárdos bevételre tett szert. Ebből 9,5 milliárdos osztalékot vett ki Balásy Gyula. És ehhez jön majd az állami propaganda lebonyolításban szereplő másik Balásy-érdekeltség, a Lounge Design is a maga bevételével és nyereségével, de ennek az adatai továbbra sem publikusak.

link Forrás

A 9,5 milliárdos osztalék a K-Monitor szerint rekord Balásy karrierjében. Így nézett ki ez eddig, ehhez jön majd még a Lounge Design 2023-as osztaléka. Ez már így is 42 milliárd forint.

link Forrás

És ott van még a progandához hasonlóan központosított rendezvényszervezés is. A Lounge Event tavaly 85 milliárd forintos árbevételre tett szerint, 8,1 milliárd forintot osztalékot vett ki ebből Balásy. A karrierje során a fentiekkel együtt már 50 milliárd forintos osztalék felett jár. Ehhez hozzájönnek további kisebb tételek, mint a Dashboard Solution 580 milliós osztaléka, amin megosztozik Balásy.

És íme az állami propagandán sok 10 milliárdot kereső Balásy Gyula, aki tavaly egy éjfekete Lamborghinivel érkezett egy versenyre, ahol sikerült megszólaltatnunk, majd egy hosszú sétát is tettünk vele.