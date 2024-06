Nyolc és félszeres nyereményt ennyire még nem utált Mr. Csodaleső Balfasz

Ha bejön a papírforma az Európa-bajnokság harmadik csoportkörében, nemcsak Tutizós Balfasz, hanem a magyar válogatott is örült volna. Nem jött be.

Az angol-szlovénen nemcsak Tutizós, de Csodaváró Balfasz, sőt, az egész emberiség is vesztett.

Hogy állunk a sportfogadás legnagyobb feladványának megfejtetésében 36 meccs után?

Az első tizenkét meccs után úgy tűnt, na jó, azt hittük, hogy meghekkeltük a sportfogadási rendszert.

A következő tizenkét meccs után azzal vigasztaltuk magunkat, hogy jó-jó, de még legalább egyikünk nyerőben van.

Az újabb, utolsó tizenkét meccs után nem tudjuk mivel vigasztalni magunkat. A tizenkettőből csak négy jött be Mr. Tutizós Balfasznak, csak három Mr. Csodaleső Balfasznak. Elúsztak olyan tutik, amik jól jöttek volna a magyar válogatottnak – is, meg annak is, hogy Mr. Tutizós még pluszban legyen –, bezzeg bejött egy olyan meglepetés, amin a legnagyobb Eb-s nyereményét kaszálta Mr. Csodaleső, mégsem örült neki.

Na jó, legalább azzal vigasztaljuk magunkat, hogy maradandó károsodás nélkül megúsztuk az angol-szlovén meccset, ami nemcsak a magyar válogatott, de az egész emberiség ellen elkövetett bűntett volt. Bár ha például az a meccs bejön valamelyikünknek, még vagy Mr. Tutizós Balfasz lenne még mindig pluszban, vagy elenyésző lenne a Mr. Csodaleső Balfasszal közös mínuszuk.

Hogy mi ez az egész? Ketten összeálltunk, és az Eb nyitónapjától egészen a döntő napjáig, július 14-ig az összes meccset végigfogadjuk, elméletben legalábbis. Méghozzá egy nagyon egyszerű, de következetes szisztémával: egyikünk – Zoli, avagy Mr. Tutizós Balfasz – az összes meccset papírformára teszi, tehát a legkisebb szorzót választja, másikunk – kizárólagos alapon: János, aka Mr. Csodaleső Balfasz – mindenhol a meglepetésre fogad, méghozzá következetesen ugyanazon az online sportfogadás-szervező oldalon, a meccs napján délelőtt tízkor érvényes szorzókkal (egy alkalommal, valamikor a második körben, csak a dél körüli szorzókat tudtuk rögzíteni.

A harminchat meccsre elméletben 18-18 ezer forintot tettünk fel, illetve egy ötszázassal többet, erre mindjárt visszatérünk (valójában csak az elsőre egy-egy ötszázast, Zoli azóta is büszke arra a nettó 155 forintos nyereményére).

Ebből Mr. Tutizós Balfasz mínusz 360 forintot csinált, Mr. Csodaleső Balfasz mínusz 5275 forintot. (Az esetleges pénzügyminisztériumi állásajánlatokat a szerkesztőség címére várjuk.)

Az utolsó csoportkörnek még úgy mentünk neki, hogy Mr. Tutizósnak volt 1140 forint nyeresége, Mr. Csodavárónak viszont 6225 forintnyi mínusz gyűlt össze, tehát az összesített egyenleg mínusz 5085 forinton állt. Az utolsó forduló Mr. Tutizósnak jött ki rosszabbul, még ha eggyel több találata is volt: azzal, hogy csak négy meccset talált el – és a legjobb szorzóval, a török-cseh meccs török győzelmével is csak 875 forintot keresett –, mínusz 1500 forinton zárta a kört.

Mr. Csodaváró most először pluszban zárt egy csoportkört, és ehhez elég volt három meccset eltalálnia (igaz, a helyzetet rontotta, a horvát-olaszon a horvátok győzelmét és a döntetlent ugyanolyan szorzóval adták, így a szabályaink szerint mindkettőre elkönyveltünk egy-egy 500 forintos kiadást, szóval így a „kifizetett” 1625 forint valójában csak 625 forintos nettó nyereményt jelentett). Még szomorúbb, hogy az Eb-n elért legnagyobb nyereménye is ebben a körben, méghozzá az utolsó meccsen jött össze – arra, hogy a grúzok megverik a portugálokat, 8,5-szörös pénzt fizettek. Mondjuk ennyire szomorúan még nem könyveltünk el nyolc és félszeres pénzt.

Hogy ebben a harmadik fordulóban mi rángatott még mélyebbre minket? Az egyik az azonos szorzó átka – amit, ha kicsit később „fogadunk”, a török-cseh meccsel is megszívtunk volna –, de persze ennek a plusz 500 forintnyi kiadásnak volt a legkisebb a jelentősége. Sokkal fontosabb, hogy egyre kevesebb volt a papírforma eredmény, miközben továbbra is alig-alig volt bombameglepetés.

A papírforma csekély, nem a legnagyobb szorzót nyerő helyzetbe hozó borulása Mr. Tutizós eredményein látszik leglátványosabban: az első körben a 12 meccsből 9 eredménye bejött neki. A második körben csak 6, az utolsóban már csupán 4 meccsel nyert, vagyis a második huszonnégy meccsből lényegében annyit talált el ezzel a szisztémával, mint az első tizenkettőből. Mr. Csodaleső viszont az első körös 2 és a második körös 0 (!) találat után most három meccsel is nyert, igaz, ahogy írtuk, az egyikkel alig valamennyit.

És hogy mi jön a folytatásban? Szombattól egyenes kieséses szakasz, a nyolcaddöntőben például spanyol-grúzzal, amin egy grúz győzelem a cikk írásakor 15-szörös pénzt adna, ami önmagában pluszba fordítana minket, vagy például angol-szlovákkal, amin 9-szeres pénzt érne a szlovák siker, a portugál-szlovénon 8,5-szerest a szlovén győzelem (fontos: a kábé 90 perc utáni eredmény, ami akár még döntetlen is lehet). Ahogy az angolok eddig és a portugálok legutóbb játszottak, lehet, hogy Mr. Csodalesőhöz most kezd dőlni a zsé.