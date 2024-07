Orbán Viktor azonnali tűzszünetet javasolt Zelenszkijnek Kijevben, az ukrán elnök a beszédében kerülte ezt a témát

Volodimir Zelenszkij és Orbán Viktor közös sajtótájékoztatót tartott kijevi találkozójuk után. Az ukrán elnök azt írta az X-en, hogy tárgyaltak kereskedelmi kérdésekről, határon átnyúló együttműködésről, infrastruktúráról, energiapolitikáról és humanitárius kérdésekről is.



photo_camera Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Az ukrán elnök szerint a találkozó alapját képezheti egy új, kétoldalú dokumentumnak, ami szabályozza majd az ukrán–magyar kapcsolatokat valamennyi fontos témában.

Az Ukrajinszka Pravda szerint Orbán a tárgyaláson az azonnali tűzszünetet szorgalmazta. „Elmondtam az elnök úrnak, hogy a kezdeményezései a nemzetközi diplomácia szabályai miatt hosszú időt vesznek igénybe.

Ezért arra kértem, hogy gondolja át, nem lehetne-e valamit másképp csinálni: tűzszünetet kötni, majd tárgyalni Oroszországgal, mert a tűzszünet felgyorsítaná a tárgyalások ütemét”

– mondta a sajtótájékoztatón Orbán, hozzátéve, hogy a béke nagyon fontos kérdés, mert a háború intenzíven hat Európa biztonságára. „Nagyra értékeljük Zelenszkij elnök minden kezdeményezését a béke elérése érdekében”.

Zelenszkij a beszédében kerülte ezt a kérdést, de hangsúlyozta, hogy Magyarország a svájci csúcstalálkozón támogatta Ukrajna békekezdeményezéseit. „Magyarország részt vett az első békecsúcson, és támogatta a csúcstalálkozó záródokumentumát, ez azt mutatja, hogy kész hatékonyan fellépni a valódi, hosszú távú biztonság visszaállítása érdekében” – mondta Zelenszkij.

A két miniszterelnök tárgyalt arról is, hogy Magyarországon létrehoznak egy ukrán tannyelvű iskolát az ukrán gyermekek számára. „Már korábban is voltak ukránok Magyarországon, de most többletigények merültek fel, gondoskodnunk kell ezekről az emberekről... Ezért nagyon örültem az elnök úr kezdeményezésének, hogy ukrán iskolát nyissunk Magyarországon” – mondta Orbán az Ukrajinszka Pravda szerint.

photo_camera Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Szerinte az ukrán gyerekek sokféle iskolában tanulnak, és a rendszer „elég jól működik”, de Magyarország is megérti, hogy szükség van egy olyan iskola létrehozására, ahol ukrán nyelven folyik az oktatás. Azt mondta, a magyar állam fogja finanszírozni ezt az iskolát. „Annyi ukrán iskolát nyitunk, ahányra szükség van. Fontos számunkra, hogy az ukránok otthon érezzék magukat Magyarországon” – mondta, hozzátéve, Ukrajnától is elvárja a Kárpátalján élő magyar ajkú kisebbség igényeinek megértését.

Orbán az orosz–ukrán háború kitörése óta először látogatott el Kijevbe. Egy nappal azután, hogy Magyarország átvette az Európai Unió soros elnökségét. Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke a látogatás előtt azt mondta, a megbeszélés legfontosabb témája a béke megteremtésének lehetősége lesz. Bár eredetileg nem volt szó közös sajtótájékoztatóról, erre mégis sor került.