Denník N: Az okozta az érsekújvári vonatbalesetet, hogy elfelejtették visszakapcsolni a sorompót

A Denník N nyomozása szerint az érsekújvári vonatbalesetben érintett vonatot úgy engedték rá a korábban esőzések miatt lezárt vágányra, hogy a vasúti átjáró sorompóját és fényjelezését elfelejtették visszakapcsolni.

Csütörtök délután busszal ütközött a Prágából Budapestre tartó EC 279 gyorsvonat az Érsekújvár és Udvard közötti szakaszon, a késő esti órákra már hétre nőtt a halálos áldozatok száma. A baleset után Jozef Ráž közlekedésügyi miniszter azt mondta, emberi mulasztásról van szó, ugyanis abban az időben a vonatnak semmi keresnivalója nem volt a síneken. Ráž azt mondta, a baleset több tényező, főleg az időjárás számlájára írható: az egyik sínt elárasztotta az eső, ami miatt járhatatlanná vált, és a vágányt üzemen kívül helyezték, így a vonatok nem közlekedhettek volna rajta.

Csakhogy a Deník N nyomozása szerint ennél bonyolultabb az ügy. Mint írják a legvalószínűbb verzió szerint a nemzetközi járatot ráengedték a vágányra, amelyet újra üzembe helyeztek. Legalábbis papíron. A végzetes mulasztás azonban az volt, hogy az Érsekújvár és az Udvard közötti vasúti átjáró sorompóját és fényjelzését nem kapcsolták vissza a rendszerre. Ez okozhatta azt, hogy az autók és a balesetező autóbusz is úgy hajtott be az átjáróba, hogy semmi sem figyelmeztette őket az érkező vonatra.

Az Aktuality úgy tudja, hogy a szóban forgó vágányt a felső vezeték meghibásodása miatt kellett szerdán üzemen kívül helyezni. 16.38-kor a vasút alkalmazottai befejezték a karbantartási munkálatokat az üzemen kívül helyezett vágányon és újra üzembe helyezték. Amikor a Metropolitan EC 16.57-kor beérkezett az érsekújvári állomásra, a cseh mozdonyvezető azt az utasítást kapta, hogy már azon a vágányon kell továbbhaladnia, amelyen nemrég oldották fel a vágányzárat.

A vonat 17.01-kor elhagyta az érsekújvári állomást, körülbelül 100 km/órás sebességre kapcsolt és az átjáróban pedig nekiütközött az Arriva társaság autóbuszának.

A közlekedésügyi minisztérium szerint az átjáró üzemeltetésszerűen működött, az történt azonban, hogy az egyik vágánnyal nem kapcsolták újra össze, noha az információs rendszerben a vágány már üzemképesen világított.

Ráž közlekedésügyi miniszter ezt úgy magyarázta, hogy mivel a lezárt vágányon karbantartási munkálatokat végeztek, a nap folyamán a felső vezetéket is lekapcsolták és így az átjáróval való összeköttetést is. Amint a miniszter elmagyarázta, a sorompókat minden vágányhoz külön kapcsolják be, a vágányzár miatt azonban a vágány és a sorompó nem voltak összekapcsolva.

Ha a felső vezetéket lekapcsolják az áramellátásról, akkor az alatta levő vágányon nem haladhatnak vonatok, kivéve a karbantartást végző járműveket.