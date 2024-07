Összenéztél valakivel a Kolorádón vagy a Soundon? Elnézegetnéd még máskor is?

A héten hivatalosan is beindul a fesztiválszezon, szerdától szombatig tart a Kolorádó és a Balaton Sound is. Ennek örömére idén újra, megint és még egyszer visszatér a 444 legromantikusabb villámrovata a Láttalak Csütörtök, egy fesztiválos különkiadás keretein belül pedig egész héten várjuk az égbekiáltó látásokat!

Táncoltál valakivel a Kolorádón, de elszaladt térerőt keresni, mielőtt elkérhetted volna az instáját? Netán segítettél valakinek guggolni a kondigépeknél a Soundon, és azóta sem megy ki a fejedből az a vádli? Romantikusan szemeztetek, miközben a ToiToihoz áltatok sorba? Elnézegetnéd még máskor is?

Írj nekünk üzenetet az összes apró részlettel együtt, ami segíthet a rejtélyes kiszemelt megtalálásában, mi pedig megpróbáljuk felkutatni, hogy mielőbb sikerüljön a viszontlátás! Keressetek minket Instagramon, vagy ha hagyományosabb szerelmesek vagytok, írjatok a benicsm@444.hu vagy a jelineka@444.hu email-címekre, és küzdjünk együtt az elszalasztott lehetőségek ellen!

Csak egy példa:

Te: Elefánt alatt felszaladtál a színpadra, és annyira szép volt a bajszod, hogy onnantól Szendrői Csabi helyett már csak rád és a petőfis arcszőrzetedre figyeltem.

Én: Az első sorban álltam szürke halászsapkában, és segítettem neked átmászni a kordonon a biztonsági őr elől.

Azóta is csak arra gondolok, hogy bár nem emlékszem a tegnap estére, de veled talán nem fájna úgy a vesém és a lépem.

Plüss fájdalom jeligére!

Ha pedig kíváncsiak vagytok az összes korábbi világrengető látásra, akkor itt tudjátok őket elolvasni.

Kolorádón

Idén a látásokat a Jeti az erdőben című nyomtatott kiadványunkban is olvashatjátok majd a Kolorádó fesztiválon. A KERET színpadjára szerkesztőségestől, sajtósátrastul, Hangoverestől költözünk ki, és várjuk a ti történeteiteket is, amiket akár írásban is bedobhattok a fesztiválon kihelyezett dobozunkba, mi meg minden reggel kinyomtatjuk belőle a legérdekesebbeket a 444 fesztivál újságjába, legyen szó:

az este legdurvább, legszebb, legbotrányosabb vagy legviccesebb történetéről;

valamilyen apróhirdetésről, rátukmálásról, segítségkérésről; (pl: ha segítesz a sátorépítéssel kapsz két sört);

vagy a világ legcsodásabb emberéről, hogy segíthessünk megtalálni életed kisbetűs nagy ő-jét.

A bágyadt napindításokat pedig minden délben a Hangover élő kiadásával vészelhetitek majd át velünk és az általunk hívott vendégekkel. Csütörtökön nyhill és efkilenc, pénteken Héra Barna a Carson Comaból, szombaton pedig az L.A. Suzis Szalai Anna playlistjét hallgatjuk majd meg közösen, miközben zenéről, másnapokról és fesztivál sztorikról beszélünk velük.