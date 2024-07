Két évvel kitolta a kormány a babaváró hitel türelmi idejét

Miután a koronavírus-járvány, a háború, a gazdasági- és energiaválság nehezítette a gyerekvállalást, a kormány úgy döntött, két évvel kitolja a babaváró hitel türelmi idejét – jelentette be a kormányinfón Vitályos Eszter kormányszóvivő.

A lépés azokat érinti, akik 2019 és 2021 között vettek fel hitelt, de még született meg a gyerekük. A rájuk vonatkozó határidő egységesen 2026. július 1-ig tolódott ki.

Vagyis, minél korábban vette fel valaki a hitelt, annál több időt kap. Ezt egy pontosító kérdésre meg is erősítette Vitályos Eszter. „Van, akinek két évet jelent ez a kedvezmény, van, akinek egy napot, hiszen a 2021. június 30-ig megkötött szerződésekre vonatkozik.”

Az eredeti feltétel úgy szólt, hogy a maximum 10 milliós, szabadon felhasználható összeg akkor marad kamatmentes, ha öt éven belül megszületik a gyerek. Ekkor lehet kérni a havi törlesztőrészlet felfüggesztését is. További gyerekek esetén újabb kedvezmények járnak.

Ha viszont nem születik meg a gyerek 5 éven belül, akkor az addig igénybe vett támogatást egy összegben kell visszafizetni 120 napon belül, büntetőkamattal együtt, ami a jegybanki alapkamat 3 százalékponttal növelt értéke.

Noha a Kulturális és Innovációs Minisztérium csak a sikert kommunikálta, kiderült, a csokos és babavárós hiteleket felvevők 20-30 százaléka nem vállal elég gyereket, így a Fidesz az egyetlen nap alatt átvert salátatörvénybe beleírta, hogyan úszhatják meg a büntetést az érintettek. Eszerint méltányossági eljárás keretében a csok, az otthonteremtési támogatás, az adó-visszatérítési támogatás, a gyerekvállalási támogatás és a babaváró hitel feltételeinek nem teljesülése esetén az állami követelésről részben vagy egészben lemondhatnak. Méltányossági eljárás eddig is létezett, de most ez bekerült az államháztartási törvénybe is.

Tavaly nyáron a kormány szigorította a babaváró hitel feltételeit, azt már csak azok vehetik igénybe, ahol az igénylő nő 30 év alatti. Most még átmeneti év van, jelenleg a 30-40 közti nők is jogosultak lehetnek a babaváróra, ha igazolják várandósságukat. A hitel összege ugyanakkor 11 millió forintra nőtt.