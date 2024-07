26 milliárdos állami támogatásból épít magánkórházat Csányi Sándor

Komoly kórházfejlesztést jelentett be a magán és állami ellátást is nyújtó Budai Egészségközpont (BEK), írja a 24.hu. A BEK a Királyhágó utcai telephelyét alakítja át és fejleszti teljes kórházzá, az intézmény 2027 elején nyithat meg. A tervek szerint lesz sürgősségi és 20 ágyas intenzív osztály, illetve mentőbejáró is.

photo_camera A Budai Egészségközpont a Királyhágó utcában Fotó: Google Street View

A BEK 2021-ben lett Csányi Sándor OTP-vezéré, a mostani projekt költségvetésének nagy része tulajdonosi tőke, de 26 milliárddal beszáll a kormány is.

Az új kórházban állami és privát ellátás is lesz, de a két részlegnek semmi köze sem lesz egymáshoz, teljesen szétválasztott módon fog működni. Csernavölgyi István vezérigazgató a lapnak azt mondta, egyelőre nem látják, hogy a sürgősségi osztály magán- vagy állami ellátás keretében valósul majd meg, többek között azért sem, mert nem lehet tudni, hogy három év múlva milyen lesz a biztosítási környezet.

photo_camera Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A vezérigazgató szerint bár számos szakterületet lefed az ellátási paletta, szülészet nem lesz, mert a népegészségügyi problémák megoldására nyújtanak komplex ellátási struktúrát. Csernavölgyi a 24.hu-nak azt mondta, nincs szándék arra, hogy a privát vagy az állami szektorból szipkázzanak el dolgozókat, de hozzátette, a BEK-ben orvosokat és szakdolgozókat is képeznek.