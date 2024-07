Orbánnak jó híre van: Trump meg fogja oldani

Orbán Viktor a washingtoni NATO-csúcs útján Floridába ment, hogy találkozzon Donald Trump volt amerikai elnökkel is, akivel a békéről tárgyalt. Jó híre is volt: szerinte Trump meg fogja oldani.



Arról Donald Trumpról beszélünk, kit épp a napokban találtak bűnösnek 34 vádpontban, többek között üzleti iratok meghamisítása, kampányfinanszírozási szabályok megsértése, választás befolyásolása és adócsalás miatt. És akinek a neve összeforrt a 2020-as választások utáni zavargásokkal: kilenc haláleset, mintegy 1300 letartóztatás, és több száz ítélet kapcsolódik az ügyhöz. Trumpot felbujtás miatt is vád alá helyezték, de a republikánus szenátorok felmentették, így szabadon indulhatott a választáson. Trump megígérte, hogy kegyelmet ad a zavargóknak. A New York Times egyenesen alkalmatlannak nevezte arra, hogy elnök legyen.

A mostani találkozóról Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke annyit közölt:



A floridai Mar-a-Lago-ban lezajlott megbeszélésen a béke lehetőségeiről volt szó.



Orbán az elmúlt szűk két hétben, amióta Magyarország átvette az EU Tanácsának soros elnökségét, a saját narratívája szerint békemissziót teljesít. Ennek keretében tárgyalt már Zelenszkij ukrán elnökkel, három nappal később pedig elrepült Moszkvába, és Putyinnal is megbeszélést folytatott. Innen Kínába repült, ahol már Hszi Csin-ping kínai elnökkel parolázott, igaz, útközben tett egy kis kitérőt Azerbajdzsán felé is, ahol benézett a Türk Államok találkozójára. Kínából Washingtonba vitt az útja, a NATO-csúcs után pedig még Recep Tayyip Erdogan török elnökkel is értekezett a békemisszióról. Ezután jött Trump.



A Bloomberg az Orbán-Trump találkozó előtt arról írt: a magyar miniszterelnök azzal, hogy ilyen szűk időkeretek közt tárgyalt Putyinnal és találkozik Trumppal is, ismét felerősíti azokat az aggodalmakat, hogy ő közvetít Trump és Putyin között. A republikánus elnökjelölt többször hangoztatta, hogy megválasztása esetén véget vetne a háborúnak, és kiszabadítaná az Oroszországban raboskodó amerikai állampolgárokat.

Az Orbán-látogatás részleteit ismerő, névtelenséget kérő forrás szerint Trump nem kérte meg a magyar miniszterelnököt arra, hogy segítsen bármilyen orosz-ukrán békeegyezmény tető alá hozásában, a látogatást informális találkozónak nevezte.

Az orbáni békemisszióért a nyugati politikusok nem annyira lelkesednek: már abból is elég nagy botrány lett, hogy váratlanul megjelent Putyinnál, ez a helyzet pedig azóta sem javult, sőt, a Bloomberg értesülése szerint hat uniós tagállam már azt vizsgálja, hogyan bojkottálhatja a soros magyar elnökség hivatalos programjait. Észtország, Finnország, Lettország, Lengyelország, Litvánia és Svédország bejelentette, hogy a nyári informális miniszteri találkozókra nem küldi el a minisztereit.