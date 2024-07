Vitézy Dávid elfogadta, hogy Karácsony Gergely a főpolgármester

A választás éjjele óta végig azt mondtam: amint a választási eredmény végleges, és Karácsony Gergely akár csak egy szavazattal is előttem lesz, akkor természetesen a választás győztesének és a következő ciklus legitim főpolgármesterének fogom tekinteni. Ez a pillanat most következett el.

Ezzel kezdte a főpolgármester-választás immár (nagyjából) végleges eredményeinek közzététele utáni első Facebook-posztját Vitézy Dávid, majd hozzátette: az újraszámlálás a végeredményt nem módosította.

Ahogy azt mi is megírtuk: Karácsony Gergely 293 szavazattal kapott többet, mint Vitézy Dávid, közölte a Nemzeti Választási Bizottság péntek délelőtti ülésén, amit a fővárosi főpolgármesteri szavazatok három napon át zajló újraszámlálása után hívtak össze. A szavazatok újraszámlálása után kiderült, hogy Karácsony 371538 , míg Vitézy Dávid 371245 szavazatot kapott. A harmadik helyen a mihazánkos Grundtner András volt, 38984 szavazattal. A helyszínen elhangzott az is, hogy az újraszámolás során ezres nagyságrendben kellett szavazatokat átminősíteni.



Vitézy szerint az eredmény „olyan szoros volt, hogy végül gyakorlatilag egy célfotó döntött”, és mivel ez már a választás éjszakáján is így volt, ezért mondta akkor azt, hogy „függetlenül attól, ki végez az élen, bizonyosan szükség lesz a szavazatok újraszámlálására.”



Vitézy két megjegyzést fűzött az elmúlt időszakhoz:

„Először is: a jogállam és a demokrácia fontos érték, amire nagyon vigyáznunk kell. A főpolgármester-választás egy szoros és jó verseny volt, érdemi városi ügyek és várospolitikai kérdések voltak a középpontban, magam részéről mindent meg is tettem azért, hogy így legyen. A jogi eljárások, az érvénytelen, majd pedig az érvényes szavazatok újraszámlálása pedig nem növelték, hanem csökkentették az eredménnyel kapcsolatos kételyeket, jogállamisági garanciákat. Ezt fontos kimondani, mert az nem működik, hogy ha mi nyerünk, akkor megvédtük a jogállamot, ha kikapunk, akkor egyből odaveszett a harmadik magyar köztársaság. Az nem megy, hogy ha nekünk ad igazat a bíróság, az rögtön független, ha nem, az rögtön csalás. Az nem megy, hogy ha úgy érezzük, veszítünk, rögtön új választás kell, ha végül mégsem, akkor ezt el is felejtjük gyorsan. A jogállamra az egyik legnagyobb veszélyt az jelenti, ha egyszerű politikai furkósbotként használjuk, és csak akkor vesszük elő, ha az érdekeink úgy kívánják. Ebben nem akarok részt venni továbbra sem. Most mindenkinek érdemes átgondolnia, hogy ha ez a kb. 250 szavazatnyi számlálási hibából eredő változás nem Karácsony Gergely javára történt volna az újraszámlálás során, hanem fordítva, akkor ugyanolyan megnyugvással és a választási rendszer iránti bizalommal fogadná-e el az eredményt, vagy épp csalást kiáltana. ”



Hozzátette: „nem kérdéses, hogy a választási jogszabályokra nézve bőven van tanulsága ennek a folyamatnak, mind a kiesett jelölt kihúzásának szabályozatlansága, mind az urnák tárolása, mind a szavazatszámlálás rendje, mind az újraszámlálás kapcsán.”

Vitézy azt is megjegyezte: „a választási folyamat ezzel lezárult, de a munka most kezdődik. ”