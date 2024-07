Pikó András a palotanegyedi lakók kivásárlásának tartja Lázár János ajánlatát

Továbbra is tart a vita a kormány és a VIII. kerületi önkormányzat között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új kampuszának építése körül. Az egyetem új kampusa a Magyar Rádió egykori tömbjében épülne fel a Palotanegyedben. A tervek szerint 2027 szeptemberéig valósítják meg a bontást és az építést. A teljes költség elérheti 250-300 milliárd forintot, mire elkészül az 50 ezer négyzetméteres beruházás. A Pikó András által vezetett önkormányzat azonban a lakossági egyeztetést hiányolja, tavaly változtatási tilalmat vezetnének be az építkezés miatt bontásra ítélt épületekre, amit aztán a Kúria megsemmisített. Az önkormányzat egy felkérést is készített, ami alapján a környéken lakók 52 százaléka nem támogatja a beruházást.

Lázár János építési miniszter pénteken felajánlotta a környéken lakóknak, hogy az állam felújítja a környező utcák társasházainak homlokzatát és a járdákat, útburkolatokat, zöldítenének a környéken, valamint vételi ajánlatot tennének azoknak a lakástulajdonosoknak, akiknek lakásaik a Pázmány Campus közvetlen közelében vannak. A miniszter szerint a kerület vezetése „csak kampányszerűen, szavakban képviseli a helyieket” és „továbbra sem hajlandó elmondani, hogyan rendezzük, fejlesszük a Pázmány Campus beruházáshoz kapcsolódó területet” , miközben a kormány a környezet megújítását ajánlja a lakóknak.

Azonban Pikó András polgármester idő előttinek tartja az ajánlatokat, szerinte azok „a Palotanegyedben most élők kivásárlását és otthonvesztését célozzák”. A VIII. kerületi önkormányzat mindenképpen szükégesnek tartja a tervek módosítását, a rádió értékkel bíró épületeinek megőrzését, a Campus funkcióinak szükséges csökkentését, valamint olyan állékonysági vizsgálatok elvégzését, amik „minden kétséget eloszlatva mutatják meg, hogy a környék lakóépületeire a tervezett bontások és építkezések milyen hatással járhatnak”.

photo_camera Pikó András polgármester Fotó: botost/444.hu

„Lázár János miniszter úr józsefvárosiaknak tett ajánlatai, melyet köszönettel tisztelettel vettünk, idő előttiek. Előbb lássuk a bontások és építkezések lehetséges következményeit bemutató statikai vizsgálatok eredményét” - írta Pikó, aki közölte, hogy statikai vizsgálatokat már az önkormányzat is rendelt a leginkább veszélyeztetett 4 társasház számára. Szerinte azután érdemes tárgyalni a kompenzációról, ha konszenzusra jutottak a lakókkal.

A polgármester egy levelet is nyilvánosságra hozott, amiben megtartásra javasolják a Bródy Sándor utca 5-7. teljes épületét, a stúdiópalotát és a Szentkirályi utca 25-27. alatti épületeket. Azt sem látják indokoltnak, hogy a beruházó erre a területre építse meg a kampusz sportcsarnokát, fitnesztermét és kollégiumát. „Ezeknek a funkcióknak az elhagyása a tervezési programból kedvezőbb beépítési lehetőséget kínál ahhoz, hogy a történelmi kertek zöldfelülete tovább növekedjen.” Ezen kívül további közterület rehabilitálását kérnék.