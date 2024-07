Országos Bírói Tanács: A jelenlegi bírói bérek bizonyos esetekben a megfelelő megélhetéshez sem elegendőek

„Az utóbbi napok bírósági szervezeten belüli történései között kiemelt figyelmet kapott az az egyéni bírói kezdeményezés, melyben egyik kollégánk az Európai Bizottsághoz fordult a bírói bérrendezéssel összefüggésben” – kezdi az Országos Bírói Tanács a közleményét, ami arra reagál, hogy Oláh Gaszton, a Budapest Környéki Törvényszék bírója az Európai Bizottságnak nyújtott be panaszt egy bíró az alacsony fizetések miatt.

Az OBT leszögezi, hogy „a jelenlegi bírói és igazságszolgáltatási alkalmazotti bérek nem igazodnak a végzett munkával együtt járó felelősséghez, sőt, bizonyos esetekben a megfelelő színvonalú megélhetéshez sem elegendőek”, és ez „a bírói függetlenség megsértésének veszélyét hordozza magában”.

Az OBT megerősíti azt a már korábban részletesen kifejtett álláspontját, miszerint olyan bérrendszer kell, ami a törvényhozó és végrehajtó hatalom akaratától függetlenül garantálja a felelősségnek megfelelő bírói béreket, és ennek elérésére továbbra is felhasznál minden rendelkezésre álló eszközt.

Az OBT szerint a megfelelő bérezés kialakítása érdekében minden bírónak, bírósági dolgozónak és bírósági szervezetnek joga van igénybe venni azokat a jogi eszközöket, amiket a jogszabályok lehetővé tesznek.

„Elutasítja azokat a vélekedéseket, melyek szerint a jogszabályok megtartásával elindított egyéni kezdeményezések korlátozhatóak lennének, s mindent elkövet annak érdekében, hogy a jogaikkal élő kollégák hátrányt emiatt ne szenvedjenek” – írja az OBT.

Oláh Gaszton a 24-nek azt mondta: „A bírói és ügyészi kar évek óta kényszerű szemlélője annak, hogy az illetményekben megnyilvánuló társadalmi megbecsültsége hogyan süllyed egészen méltatlan mélységekbe, és jelenleg is döbbenettel nézi, ahogyan a bírósági szervezet teljes vezetése hasztalan próbál fellépni a jelenséggel szemben. Elég volt. Soha nem lehetett és nem is lehet költségvetési kérdés a hatalmi ágak méltó javadalmazása. Ahogy ez a másik két hatalmi ág, az Országgyűlés és a kormány esetében soha nem is volt az. Aki azt állítja, hogy egy nagyságrendileg 40 ezer milliárd forint főösszegű magyar költségvetésben éppen a legalapvetőbb demokratikus intézmény megfelelő működésére nincs pénz, az térjen magához.”

A kezdő bíróknál jobban keres egy bíróságot védő vagyonőr is.