3000-szeres nyereséget ígért a kriptocsaló cég, 2500-en bedőltek nekik

Az előzetesből kiengedve lábbilincsben folytatja a minden valószínűség szerint eddigi legnagyobb magyar kriptobűnügy három fővádlottja. Mint a HVG írja, a menet közben több névváltáson is átesett Samandriel Group a gyanú szerint kriptovaluta-befektetésnek álcázott piramisjátékot folytatott.

Bár a befektetéskezeléshez többféle engedély is kellett volna, ezekkel a vállalkozás ugyanúgy nem rendelkezett, mint azzal az állítólagos számítógépes programmal sem, amivel a befektetőket hitegették, mondván: a kereskedőrobottal egészen kiemelkedő hozamokat tudnak elérni.

Mertek nagyot mondani: a kriptoszektorban is teljesen irreális, akár évi 110 ezer százalékos kamatot ígértek. Mint a HVG cikke megjegyzi: három év alatt a Bitcoin is csak a befektetett pénz hatszorosának elérésére volt képes a csúcsidőszakban is, nem pedig a 3000-szeresére, amivel a Samandriel csábított.

„A gondtalan jövő teremtője”

– ez volt óriási betűkkel felírva a cég kelenföldi irodájának falára, de egy idő után ez már nem nyugtatott meg mindenkit: az egyik munkatárs beszámolója szerint a 2022 őszén már nagyjából 2500 ügyfélből több mint 700 ki akarta venni a pénzét.

“Tudtam, hogy előbb-utóbb bilincsben viszik el a cégvezetőket”

– mondta a volt alkalmazott. Igaza lett: az ügyvezető P. Katalint és társait 2023 októberében fogták el.