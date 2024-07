Szabad rosszul lenni – mentális személyiségzavarról szóló film érkezik a Jeti Moziba

A Jeti Mozi indulása óta először mutatunk be rövid dokumentumfilmet vasárnap, méghozzá nem is akármilyet. Mazzag Izabella Falkám című dokumentumfilmje egyszerre mutatja be megrázóan, de rendkívül érdekfeszítően, ahogy a fiatal rendező megismerkedik saját mentális állapotával: a borderline személyiségzavarral.

Izabellát 2019-ben diagnosztizálták a kevesek által ismert személyiségzavarral, ekkor már a Színház- és Filmműveszti Egyetem hallgatója volt, ezért úgy döntött, filmet forgat róla, és hozzá hasonló emberek történeteiből próbálja megérteni a mentális állapot mélységeit. Ettől a film nemcsak iszonyúan személyes – látjuk Izabellát a földön fetrengeni, vagy ahogy a pszichiáterével beszélget arról, milyen volt a zárt osztályon –, de sokkal érthetőbbé is teszi a nézők számára, hogy min mennek át azok, akik ezzel a betegséggel küzdenek.

link Forrás

A film vasárnap lesz látható a 444-en és a 444 Youtube-csatornáján.

A rendezőről

Mazzag Izabella 1996-ban született Budapesten. Almási Tamás és Kékesi Attila osztályában végezett a Színház- és Filmművészeti Egyetem dokumentumfilm-rendező művész mesterszakán 2020-ban. Izabella rendezett online és tévés reklámfilmeket, többek között a Telekomnak, az Etele Plázának, a MOL-nak és az MBH Banknak. Mára számos előadónak készített videoklipet, Krúbinak, Beton.Hofinak, az Anima Sound Systemnek, a Halott Pénznek, a Margaret Islandnek és az Esti Kornélnak. A Falkám/My Pack 2020-ban két fődíjat is elnyert itthon, bekerült a 24. Ji.hlava nemzetközi dokumentumfilm-fesztiválra, a 17. East Silver Marketre Prágában, 2022-ben pedig a Kinedok dokumentumfimjei közé, így 7 európai országban vetítik a szervezet keretein belül.

Izabellát foglalkoztatja a különböző mentális állapotokkal való munka a filmen keresztül. Mottója: „Szabad rosszul lenni!” Ebben a témában készült legutóbbi kisfilmje, a Spread My Fuzz and Fly Away, ami az idei Friss Hús Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában szerepelt. Jelenleg első nagyfilmjén dolgozik Mi vagyunk Azahriah címmel.

Azzal a céllal indítottuk el a 444 aloldalát, a Jeti Mozit a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületével (MADOKE) karöltve, hogy megjelenési felületet biztosítsunk olyan magyar dokumentumfilmeknek, amelyek néhány évvel a megjelenés után általában a fiókban végzik. Ezek legtöbbször díjnyertes, nagy sikerű dokumentumfilmek, de nehezen fellelhetők, miután lekerültek a mozivásznakról. A filmek nemcsak a Jeti Moziba, a 444 Youtube csatornájára is felkerülnek, ott elérhetők is maradnak.

A Falkám jogait a Színház- és Filmművészeti Egyetem gyakorolja.