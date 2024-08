Világszerte recsegnek-ropognak a tőzsdék

Európában és Ázsiában is eséssel nyitottak a tőzsdék hétfőn, és hétfő délelőtt a nemzetközi gazdasági lapok címoldalain már kiemelt eseményként kezelik a világszerte tapasztalható zuhanást. A hétfői nyitáskor regisztrált eladási hullámnak a pénteki amerikai foglalkoztatási adatok alapoztak meg, melyek gyengébbek lettek a vártnál, és felerősítették a félelmet, hogy az Egyesült Államok gazdasága recesszió felé haladhat.

photo_camera Fotó: FATIH KURT/Anadolu via AFP

Az árfolyamveszteség szinte mindent érint, az olajtól az európai értékpapírokon át a kriptoeszközökig bezárólag (a Bitcoin árfolyama február óta nem volt ilyen mélyen), ahogy az amerikai határidős értékpapírok árfolyama is mínuszban van. A török tőzsdén már kétszer fel kellett függeszteni a kereskedést, viszont sokat erősödött a svájci frank, a jelek szerint ide menekülhet a tőzsdékről kivont tőke egy része.

Felkavarta a piacokat az is, hogy a japán jegybank alapkamatot emelt a múlt héten, emiatt a japán részvények drágábbá váltak a külföldi befektetők számára, ami szintén eladási hullámhoz vezetett: a japán tőzsdeindex 1987 óta a legrosszabb napját szenvedte el hétfőn. De nyolc százalékot esett Tajvan és Dél-Korea legjelentősebb tőzsdeindexe is.

A legtöbb figyelem ugyanakkor továbbra is az amerikai gazdaságra irányul, ahol jelenleg éves szinten 2,8 százalékos bővülést várnak, ugyanakkor a júliusi foglalkoztatási adat messze elmaradt a várakozásoktól, és a jelek szerint vannak, akik ebbe már a gazdaság lassulását látják bele. (És persze vannak olyan elismert, befolyásos elemzők is, akik szerint mindenkinek meg kéne nyugodnia, mert egy hónap adataiba nem szabad ennyit belelátni, főleg azért, mert lehet, hogy a legutóbbi foglalkoztatási adatok nem is adnak ezúttal pontos képet az amerikai gazdaság állapotáról.)

Természetesen a magyar tőzsde sem menekülhetett meg a nemzetközi folyamatoktól, a Portfólió összeállítása szerint a BUX már 3,4 százalékos mínusznál járt dél körül, és itthon főleg az OTP az eddigi vesztese a történéseknek, 5 százalékos eséssel. (BBC, Financial Times)