Új rekord a MÁV-nál: a csigajelmezes vonalon 4529 percet késtek a vonatok júliusban

A Mátészalka Leaks nevű helyi csoport pár éve azzal került be a hírekbe, hogy egy szakaszon csigajelmezben futották le a Mátészalka-Debrecen között járó vonatot. A csoport közel egy éve elkezdte feljegyezni, hogy ezen a szakaszon mennyit késnek a vonatok.

Eddig 2023 decemberéé volt a rekord 2985 perc késéssel. De idén júliusban hatalmas csúcsdöntés jött össze a MÁV-nak: a múlt hónapban 4529 percet késtek a szakaszon járó vonatok. A legjobb esetben 102 perc alatt teszik meg vonatok a mindössze 78 kilométeren, ez nagyjából 45 km/órás sebességet jelent. Az sajnos nem derült ki az ATV híréből, hogy milyen utazási időt és milyen sebességet jelentett a legrosszabb eset.

A késések azzal magyarázhatóak, hogy a vasútvonal és a rajta közlekedő személyvonatok is elavultak. Több helyen is 20 kilométer per órára korlátozták a maximum sebességet. A Mátészalka Leaks évek óta próbálja elérni, hogy MÁV újítsa fel a szakaszt, de eddig nem jártak sikerrel.

Szerző: Szántó Dániel