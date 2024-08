Földrengést éreztek Nagykanizsán

Nagykanizsán néhány perccel ezelőtt 8 óra 43 perc körül többen is földrengést tapasztaltak – írja a zaol.hu. Sőt, a lap szerkesztőségében is megmozdult néhány bútor. Facebook-bejegyzések alapján azt írják, mások is morajlást éreztek és az egyik irodaházban az összes bútor egyszerre mozdult meg. A Nagykanizsától bő 20 kilométerre lévő somogyi Zákányban még erősebb rengésről számoltak be, de néhányan Eszteregnyéről és Semjénházáról is jelentették a földmozgást. A zaol munkatársai úgy rakták össze, hogy a zalai város azt a 4,5-ös erősségű földrengést érezte, amelynek epicentruma Horvátországban volt.