Több mint 250 féle sör? Komolyan? Hol?

2024-ben több mint 250-féle sörrel, a legkirályabb hazai sörfőzdék kézműves különlegességeivel, az importőrök parádés nemzetközi sörkínálatával, valamint a legvagányabb food truckok finomságaival várnak szeptember 3. és 8. között a budapesti Szabadság téren a Belvárosi Sörfesztiválon, amit nyolcadik alkalommal rendeznek meg, idén is a SPAR Magyarország támogatásával.

Utóbbi azért is roppant fontos, mert ha a SPAR-ban vásárolsz, olcsóbb lesz a fesztiválozás. Augusztus 15-28. között, ha bármely SPAR, INTERSPAR, City SPAR, SPAR partner vagy SPAR market üzletben 15 ezer forint felett vásárolsz, akkor fizetéskor kapsz egy kupont, amivel 50 százalékos kedvezménnyel vásárolhatod meg a Belvárosi Sörfesztiválon a sörfogyasztáshoz szükséges exkluzív fesztiválpoharat. A kupont a rendezvény ideje alatt, a Szabadság téri feltöltőpontokon tudod beváltani. A rendezvény látogatása ingyenes, de a sörfogyasztáshoz egyedi fesztiválpoharat kell vásárolnod. Ezért is érdemes tudnod, hogy augusztus 16-21. között a SPAR közösségimédia oldalán egy sörrel kapcsolatos nyereményjátékban páros pohárjegyet is nyerhetsz.

De nemcsak egy menő fesztiválpohárral zárhatod a nyarat, a 8. Belvárosi Sörfesztiválon több mint 250 féle sört kóstolhatsz meg. Szóval, ha úgy érzed, már eléggé kiszáradtál a nyári kánikulában, itt biztosan felüdülést találsz.

Ahogy korábban, úgy most is a hazai sörkultúrát népszerűsíti a fesztivál, ahol a jól ismert márkák mellett bemutatják a magyar kézműves sörfőzdék remekműveit és újdonságait, na meg a hozzájuk tökéletesen passzoló ételeket.

A fesztivál fő támogatójának, vagyis a SPAR Sörház standjánál megkóstolhatod a Belvárosi Sörfesztivál hivatalos sörét, a 2024-es Festival Hippie-t is, ami egyszerre köti magát a sorozat hagyományaihoz, és csavar rajtuk egy 2024-eset: új alapanyagok, ízek és technológia jellemzik ezt az ismerősen könnyed, komlós IPA-t.

Ahogy az elmúlt években, úgy idén is a Belvárosi Sörfesztivál rajongói választhatták ki, milyen stílusú legyen a fesztivál hivatalos söre - a sör- és komlórajongók most a ködös, gyümölcslészerűen sűrűbb irányt választották, így Ábrahám Máté sörfőzőmester végül egy HAZY IPA-t engedett ki a kezei közül.

Az IPA kívánt ködösségét egy klasszikus malátaprofil adja, a könnyed, szinte magát itató testet pedig az így is alacsonyra tervezett, 5 százalékos alkoholfok biztosítja. Ezt fűszerezték meg olyan komlóújdonságokkal, amiket Festival Hippie-ben korábban nem használtak. Az ötféle felhasznált komló vegyesen érkezett Németországból, az USA-ból és Ausztráliából, nem véletlen, hogy a déligyümölcsös, ananászos aromák a legmeghatározóbbak. A nemzetközi kooperáció eredményeként létrejött 2024-es Festival Hippie így olyan karakteres aromát biztosít, ami bárki számára izgalmas, érdekes és könnyen fogyasztható.

A SPAR standján a Festival Hippie-n kívül még hétféle csapolt sört kóstolhatsz, köztük az illatos Horizont Hazy Queent, a Pannonhalma Witbier búzát, a FIRST Belgian Cherryt, a Fehérnyúl Rafát és a Szent András Majdnem Mangót. Ezeken felül pedig még nyolcféle üveges és dobozos sör is vár rád. Az első szeptemberi hétvégére ne tervezz más programot, szólj a barátaidnak és írd be a naptáradba, hogy szeptemberben Belvárosi Sörfesztivál, tali a SPAR Sörháznál!

