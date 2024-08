Még a Szerencsekereket is többen nézték augusztus 20-án, mint Rákay Philip Petőfi-filmjét

Nemhogy a Szerencsekereket, de még a köztévé déli híradóját is többen nézték kedden, mint a Rákay Philip a Most vagy soha! című filmjét augusztus 20-án, derül ki a Nielsen piackutatási adataiból, amiről a hvg.hu számolt be.



A filmet a TV2-n mutatták be először tévében. A felmérés szerint augusztus 20-án a legfontosabb célcsoport körében (ez a 18 és 59 év közöttieket jelenti) a 10. helyen végzett a Most vagy soha! Olyan műsorok előzték meg, mint az esti tűzijáték közvetítése, több csatorna híradója, az RTL Fókusza, az István, a király rockopera, illetve a Raya és az utolsó sárkány című animációs mesefilm.

Ha pedig a négyévesnél idősebb, teljes lakosságot nézzük, még siralmasabban teljesített Rákay filmje, ugyanis így csak a 16. helyen végzett. A filmet még a köztévé Világhíradója vagy a Hungarikum Gálakoncert is lenyomta.