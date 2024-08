A dolgozó magyarok fele nem keres többet bruttó 518 500 forintnál

Bár továbbra is dinamikusan nőnek a magyar átlagbérek, júniusban némi lassulást regisztrált a növekedésben a KSH. A legfrissebb adatok szerint júniusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 642 ezer forint volt, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset pedig 442 000 forint volt. A bruttó átlagkereset 13,3, a nettó átlagkereset 13,1 százalékkal haladja meg az egy évvel ezelőtti szintet.

Mivel júniusban 3,7 százalékos inflációt mért a statisztikai hivatal, a bruttó bérek lassabb növekedése miatt a reálkereset is alacsonyabb mértékben, 9,3 százalékkal nőtt tavaly júniushoz képest. Az elmúlt hónapokban ugyanis 10 százalék körül reálkereset növekedést adtak ki a számok.

A most közölt 9,3 százalék egyben tavaly november óta a legalacsonyabb növekedési ütemet jelenti, ugyanakkor egy kisebb trendfordulóra is utalhat a friss adat.

A következő hónapokban ugyanis az infláció kisebb gyorsulására lehet számítani, júliusban már idei csúcsára, 4,1 százalékra ugrott a fogyasztóiár-index mértéke. Ez pedig, ha marad a bérnövekedés lassulása, akkor az a reálbérek eddigieknél még kisebb növekedését eredményezheti.

A reálbérek idei növekedéséhez köthető egyébként a kormányzat idei nagy csalódása is. Nagy Márton a minap ugyanis arról beszélt hosszan, hogy „fogyasztást gátló óvatossági motívumok” miatt nem költenek úgy az emberek, ahogy abban korábban bízott a kormányzat. Ez az egyik olyan jelentős tényező, ami visszafogja szerint a gazdasági növekedést. Másrészt a legfrissebb államháztartási adatok szerint a költségvetés áfabevételeiben is 500 milliárdos problémát tud ez okozni. Amennyiben a reálbér-növekedés a következő hónapokban tovább lassul, várhatóan a lakosság költési hajlandóságára is negatív hatással lesz.

link Forrás

A bruttó mediánbér – vagyis az az összeg, aminél pont ugyanannyian keresnek többet, mint kevesebbet – 518 800 forint volt júniusban, 15,3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. Ennek nettója kedvezmények figyelembevételével 359 200 forint volt, 15,1 százalékkal több a tavaly júniusinál. A mediánbérek átlagbérnél nagyobb ütemű emelkedése vélhetően a minimálbér-emelések eredménye, ugyanakkor utal arra is, hogy az átlagnál nagyobb keresetű szektorokban alacsonyabb bérnövekedés zajlik.

Már csak egy ágazat emelkedik ki

Júniusra a korábbi három helyett már csak egy ágazatban mért a KSH bruttó egymillió forintnál is magasabb átlagbért, a pénzügyi szolgáltatások területén 1,018 millió forint volt az átlag (7,3 százalékkal magasabb, mint egy éve). Egy hónappal ezelőtt az információ-kommunikáció és az energiaipar is ebbe az elitcsoportba tartozott, júniusra viszont egymillió alá csökkent az átlag. Előbbiben 995 ezer (+10 százalék), az energiaiparban pedig 14,3 százalékkal magasabb, mint egy éve, 883 ezer forint volt az átlagos bruttó bér.

A szektorok rangsorának másik végén változatlanul ugyanaz a három terület áll: