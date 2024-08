Ügyészség: Nem Magyar Péter tett feljelentést a volt igazságügyi miniszter hangfelvételét érintő ügyben

„Dr. Magyar Péter a mai sajtótájékoztatóján a volt igazságügyi miniszter hangfelvételét érintő ügyben a valóságnak meg nem felelő állításokat fogalmazott meg az ügyészségi eljárással kapcsolatban” - írja az ügyészség közleményében.



Mint arról beszámoltunk, Magyar Péter felülvizsgálati indítványt nyújt be kedden a Központi Nyomozó Főügyészségre a Völner-Schadl-ügy kapcsán. Azért most, mert az általa márciusban nyilvánosságra hozott információk alapján lefolytatott kiegészítő vizsgálatban nem ő volt a feljelentő, hanem Tényi István. Így utóbbinak lett volna lehetősége határidőig felülvizsgálati indítványt benyújtani az azóta lezárult vizsgálat kapcsán, ám ő ezzel nem élt.

Most viszont Magyarnak is van lehetősége ezt megtenni. A politikus azt szeretné, ha a Völner-Schadl-ügyként ismert nyomozásban új eljárásra köteleznék az ügyészeket. Magyar szerint mulasztásos alkotmánysértés történt, hisz az ügyészségnek is egy vizsgálat alanyának kéne lennie, ha valóban beavatkoztak vezető politikusok az általuk lefolytatott nyomozásba.

Fürcht Pál főügyész június 20-án jelentette be, hogy „átfogó, alapos, minden részletre kiterjedő vizsgálat után a Fővárosi Nyomozó Ügyészség megszüntette a volt igazságügyi miniszter magánbeszélgetését tartalmazó hangfelvétellel kapcsolatos nyomozást”. Ez volt az a vizsgálat, amelyet a Magyar Péter által nyilvánosságra hozott információk, két Facebook-poszt nyomán folytattak le, de nem Magyart tekintették a feljelentőnek, hanem Tényi Istvánt, a hasonló feljelentéseiről ismert egykori fideszes képviselőt. Magyart ezért március 20-án hallgatta meg a Fővárosi Nyomozó Ügyészség arról az állításáról, hogy „Rogán Antal emberei manipulálták az ügyészségi iratokat”. Egy héttel később Magyar nyilvánosságra hozta azt a titokban rögzített hangfelvételt, amelyen volt feleségével, Varga Judit akkori igazságügyi miniszterrel beszélget.



Az ügyészség szerint azonban a vonatkozó jogszabályok és a következetes gyakorlat alapján feljelentőnek az a személy minősül, aki az ügyészségnél vagy a nyomozó hatóságnál az eljárás alapjául szolgáló feljelentést megteszi. A közlemény szerint Magyar Péter a volt igazságügyi miniszter hangfelvételét érintő ügy nyomozásával összefüggésben nem tett feljelentést. Magyar az eljáró ügyészség idézésére – többszöri egyeztetést követően – tanúként jelent meg. Az ügyben az ügyészség a nyomozást nem a Magyar Péter által a mai sajtótájékoztatón megnevezett személy feljelentése alapján rendelte el.

„Magyar Péter azon állítása sem felel meg a valóságnak, amely szerint az ügyészség azért nem őt tekintette feljelentőnek, hogy az iratok tartalmát így ne ismerhesse meg. Az eljárásjogi törvény alapján a sértettnek nem minősülő feljelentő az iratokba nem tekinthet bele, csak a megszüntető határozatot kézbesítik a részére” - írják.

Arra a vádra is kitértek, miszerint az ügyészségnek a vizsgálat alanyának kellene lennie. Erről azt írták: a büntetőeljárási törvény meghatározza, hogy mely esetben melyik nyomozó hatóság, illetve ügyészség járhat el. Mivel ezen ügyben kizárási ok nem merült fel, kizárás iránti indítvány nem érkezett, így a törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Nyomozó Ügyészség járt el.

Azt írják, hogy Magyar Péter minden további felvetésére az ügyészség a felülbírálati indítvány nyomozási bíróhoz való továbbítása során fog reagálni.