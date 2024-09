Eddig csak fontolgatták, most már jogosnak tartja a lengyel kormány, hogy orosz rakétákat lőjön le az ukrán légtérben

Jogos lelőni az orosz rakétákat Ukrajna légterében, mielőtt átérnének a lengyel határon, még ha a NATO ellenkezik is, mondta Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter a Financial Timesnak. A külügyminiszter szerint azért kell még a határon túl lelőni a rakétát, mert ha csak akkor lövik le, amikor átlépte a határt, a törmelék akár meg is sebesíthet valakit.

photo_camera Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter Fotó: RONNY HARTMANN/AFP

Sikorski szerint minden országnak kötelessége lelőni a határaihoz közelítő rakétákat, hiszen az országoknak meg kell védeniük a légterüket.

Néhány hónapja Lengyelország még csak fontolgatta, hogy lelőjék-e a rakétákat, de a nyár elején már biztonsági megállapodást kötött Ukrajnával, amelyet a leköszönő NATO-főtitkár, Jens Stoltenberg kockázatosnak talált. Sikorski álláspontja azután változhatott, hogy a múlt hét elején egy eltévedt orosz drón hatolt be Lengyelország légterébe.