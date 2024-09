Kétszázmilliós házak ingyen a Balatonnál vagy más jó helyeken, érdekel?

EU-pénzből látogatóközpontot és bölcsődét csinálni jó biznisz.

Frissen alakult civilszervezetek, nullás cégek húznak fel maguknak modern épületeket egyenként több száz millió forint közpénzből, és 5 év üzemeltetés után azt csinálnak majd velük, amit akarnak. Mindez legális.

Beazonosítottunk vállalkozói hálózatokat, amelyek a legjobb helyekre mennek rá: Siófok, Balatonboglár, Balatonvilágos, Balatonszabadi, Visegrád, Üröm.

Egy ilyen „bölcsődét”, egy ürömhegyi csupa üveg villát látogatott meg nemrég Hadházy Ákos is.

Amikor megpróbáltuk megkeresni az érintetteket, NAV-végrehajtásba, adósság miatti árverésbe, lefoglalt üzletrészbe, botlottunk. Kérdezni nem tudtunk, mert vagy nem reagáltak, vagy ránk tették a telefont.

Érdekes levelezés zajlott le tavaly a siófoki polgármester és egy Pest megyei építőipari vállalkozó, K. István között: a vállalkozó egy magánbölcsőde építésének ötletével kereste meg a települést, mert nyert rá egy csomó pályázati pénzt, a polgármester viszont visszakérdezett, hogy miért Siófok? Melyik ingatlan? Miért nem kereste eddig a települést?

A válaszok nem tűntek túl professzionálisnak: azért Siófok, mert gyerekkora óta sokat jár oda családilag, nem tudja, melyik ingatlan, és azért nem kereste eddig őket, mert nem gondolta, hogy nyer a pályázaton, és "előzetesen nem szerettük volna Önöket ezzel terhelni".

A vállalkozó egy 2021 decemberében direkt erre alapított cégével nyert 244 millió forint EU-s pénzt. A pályázatban egy nettó 136 négyzetméteres épületet említett, melyben 8 gyerek lesz majd. Az önkormányzat holnapján olvasható tájékoztatóból kiderülnek a részletek is, például, hogy az épületen napelemek lesznek, a parkolóban pedig elektromosautó-töltők.

De kiderül az is, hogy a vállalkozó, ahogy azt az EU-s szabályok előírják, 5 évre vállalja az úgynevezett fenntartást. Ez azt jelenti, hogy a tulajdonában lévő, 244 millió közpénzből felépült házzal öt év bölcsődézés után azt csinál, amit akar.

Az előterjesztést a város megszavazta. Kerestük a siófoki önkormányzatot, hogy kiderült-e már, pontosan hova épül a bölcsőde, de nem tudtak választ adni. Kerestük a céget is írásban, de nem érkezett válasz a levelünkre. Aztán amikor felhívtuk a vállalkozót az építőipari cégénél megadott mobilszámon, akkor a bemutatkozásunk után szó nélkül ránk nyomta a telefont - vélhetően ő, de nem biztos, mert nem mutatkozott be.

A vállalkozó egyik cégénél dolgozott évekig ügyvezetőként a paksi N. Dániel. Akár magától, akár utasításra, de ő is kedvet kaphatott a magánbölcsődézésre, ő két nappal később alapított ugyanerre egy céget, a Varázslatos Bölcsőde Nonprofit Kft.-t, de ő aztán nem nyert.

Legalábbis bölcsődére nem. Nyert viszont másra, egy másik szervezettel. Ugyanekkor, 2021 decemberében alapította meg a Szürkebarát Bor és Gasztronómiai Egyesületet, a székhelye ennek is a saját lakása lett. Az éves beszámolója szerint "nullás", érdemi tevékenységet nem végző egyesület fél évvel később adta be a pályázatát, hogy Balatonboglárra borászati kiállítást és látogatóközpontot építsen. 279 milliót nyert rá.

Hogy ez hogy áll, nem tudni. A balatonboglári polgármester, Mészáros Miklós

érdeklődésünkre azt mondta, nekik sincs semmilyen információjuk erről, nincs semmilyen kapcsolatuk az egyesülettel.

N. Dánielt sem tudtuk megkérdezni. Három, egykor vagy jelenleg is a nevén levő cégnek küldtünk ki levelet, hogy szeretnénk beszélni vele, egyikre sem jött válasz. Találtunk egy mobilszámot a bejegyzett lakcímére, azt egy nő vette fel, de amikor azt kérdeztük, hogy tud-e elérhetőséget N.-hez, annyit válaszolt, hogy nem, és köszönés nélkül kinyomta a telefont.

N. egyébként nem tűnik egy nagyon penge vállalkozónak, legalábbis azok alapján, hogy a cégadatbázis szerint az egyik cégét kényszertörölték, mert nem adott le mérleget, a részesedését pedig 2024. április 23-i dátummal lefoglalta a NAV. Egy másik cégét nem törölték, ott csak simán lefoglalták a részesedését ugyanezen a napon. Egy harmadik cégét pedig azért kényszertörölték most márciusban, mert "nem rendelkezett érvényes jogcímmel a székhely használatra vonatkozóan".

A siófoki bölcsődepályázatot egyébként egy másik cég is beadta, szóról szóra ugyanazzal a tartalommal, csak más településnévvel: érdemes összehasonlítani a Gyöngyvirág siófoki, és a Piszke nagykozári pályázatát, ugyanazzal a szöveggel, számokkal, tizednégyzetméterre ugyanakkora helyiségekkel.

A Piszke Kft is nyert, méghozzá 200 milliót. 50 millió előleget meg is kaptak a pályázati adatok szerint. A céget 2023 márciusában vette át egy ürömi építőipari vállalkozó és felesége, de idén júliusban kényszertörölte a NAV, mert nem jelentettek be valamilyen változást az adatokban. A tulajdonosokat nem tudtuk a fenti körhöz kapcsolni, viszont náluk sem megy minden rendben a jelek szerint, megtaláltuk ugyanis, hogy a NAV nemrég elárverezte a férfi ürömi luxusházát.