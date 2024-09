Országszerte tüntetnek a franciák Macron döntése miatt, mert sokak szerint nem vette figyelembe a választás eredményét

A baloldali pártok azzal vádolják Emmanuel Macront, hogy figyelmen kívül hagyta a választások eredményét azzal, hogy konzervatív politikust választott a kormány élére. Ezért szombaton több ezren vonultak utcára Franciaországban, hogy tiltakozzanak Macron döntése ellen – írja a The Guardian.

Macron még csütörtökön nevezte ki az EU korábbi Brexit-tárgyalóját, Michel Barnier-t miniszterelnökké, miután előrehozott választásokat írt ki, amelynek eredményeként a parlament három blokkra oszlott. Az elnököt most azért kritizálják, mert nem volt hajlandó a választást megnyert Új Népfront jelöltjét kiválasztani a posztra.

Barnier pénteken adta első hivatali interjúját, ahol kijelentette, hogy kormányában nem lesznek egyértelmű többségben a konzervatívok, Macron emberei és reményei szerint baloldali politikusok is helyet kapnának. Az új kormánynak nehéz feladatokkal kell szembenéznie: össze kell állítani a 2025-ös költségvetést és reformokat is végre kell hajtania, mivel az Európai Bizottság és a piacok is nagy nyomást helyeznek az ország vezetésére, hogy csökkentse a túlzottan magas költségvetési hiányt.

A többségben lévő Új Népfront és Nemzeti Tömörülés együtt többségben vannak a parlamentben, ami azt jelenti, hogy egy bizalmi szavazással meneszthetik a miniszterelnököt, amennyiben az együttműködés mellett döntenek. Viszont Marine Le Pen pártja, a Nemzeti Tömörülés hallgatólagosan jóváhagyta Barnier kinevezésért. Jordan Bardella, a párt vezetője azt mondta: „ő egy megfigyelés alatt álló miniszterelnök. Nélkülük semmit sem csinálhat”.