Nagy Márton szeretné, ha egymillió munkakört támogatna a mesterséges intelligencia Magyarországon 2030-ra

Az USA és Kína között zajló kereskedelmi háború egyik terepe a mesterséges intelligencia, amelyben az ázsiai ország rohamléptekkel kezdett felzárkózni Amerikához – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Portfolio Future of Finance 2024 konferenciáján. Hozzájuk képest az EU jelentősen le van szakadva, a kialakult helyzet miatt egyes technológiáknál könnyen monopolhelyzetek is kialakulhatnak a miniszter szerint.

Nagy úgy vélte, jelenleg a mesterséges intelligencia a nagyvállalatok kiváltsága, és problémának nevezte meg azt is, hogy egyelőre nincs még társadalmasítva a technológia.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444





Éppen ezért az az ország lehet az uralkodó ezen a téren, amely elsőként társadalmasítja az AI-használatot, hogy mindenki zsebében ott lehessen a saját AI-asszisztense.

A verseny másik döntő tényezője Nagy Márton szerint, hogy a hatalmas adatokon és tudáson alapuló AI-modulokhoz ki biztosít hozzáférést. Például Kína hozzáférést ad-e egy agrár-modulhoz Afrika számára.

A magyar gazdaságban is gyerekcipőben jár még ez a technológia, bár vannak már sikersztorik, mint például a Waberer's, amely energiahatékonyabb működésre törekszik az AI segítségével, vagy épp a Hell, amely a világ első teljesen AI-tervezte energiaitalát gyártja.

Nagy Márton szerint Magyarországon az is gondot jelent, hogy a kkv-k digitalizációjában is van hova fejlődni. Ez egyébként része lesz a készülő kkv-akciótervnek is.

Fontos, ugyanis, hogy minden kkv-nak legyen legalább e-mail-címe, valamint internet-hozzáférése. Azoknál a cégeknél is megpróbálják megtalálni a fejlődési pontot majd, amelyek már rendelkeznek ezekkel, számukra például a social media lehet egy következő lépés.

A nemzetgazdasági miniszter szerint 2030-ra cél lenne