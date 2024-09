Bayer bojkottot hirdetett: Normális és tisztességes magyar ember mától be ne tegye lábát egyetlen Spar-üzletbe sem!

„Egyszerűen hirdessünk bojkottot ellenük. Normális és tisztességes magyar ember mától be ne tegye lábát egyetlen Spar-üzletbe sem. Drágák is, szarok is, ráadásul aljas gazemberek is. Ezek ne új befektetéseket hajtsanak végre nálunk, hanem takarodjanak innen a büdös francba, de örökre!” - írta Bayer Zsolt a csütörtöki Magyar Nemzetben megjelent véleménycikkében. A fideszes publicista felháborodásának tárgya az Európai Unió Bíróságának ítélete, ami kimondta: a magyar kormány 2022 elején bevezetett árstopja sérti a szabad versenyt, ezért ellentétes az uniós joggal. Az eljárást a Spar indította Magyarországon, miután egyik vidéki üzletét megbírságolták azért, mert az előírtnál kevesebbet tartott az egyik árstopos termékből. Bayer szerint

„azt pontosan tudjuk, hogy az EU Bírósága nem bírákból, hanem aljas és gátlástalan gazemberekből áll, akik politikai furkósbotként működnek – lásd migránsügyi ítéletük. De sajnos ma még ezekkel a rohadékokkal nem tudunk mit kezdeni, nyugalom, eljön annak is az ideje.”

A Spar ellen viszont bojkottot hirdetett. Írását azzal zárja, hogy