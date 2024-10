Az Osztrák Szabadságpárt útja a virtigli náciktól Herbert Kicklig

Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) hiába nyerte meg a választásokat, nagyon nehéz lesz megegyezni egy koalícióban az Osztrák Néppárttal (FPÖ).

A két párt együttműködésének legnagyobb akadálya Herbert Kickl, az FPÖ elnöke, aki Jörg Haider beszédírója volt valamikor, és egykori főnökéhez, valamint Orbán Viktorhoz hasonlóan Európa mumusa lett.

Az 1956-ban alapított Osztrák Szabadságpárt sokáig a második világháborús nácik gyűjtőhelye volt, igazán szélsőséges párttá mégis Jörg Haider vezetésével vált.

Az FPÖ választási győzelmére már kettőt aludtak az osztrák politikai élet szereplői. A felindult nyilatkozatok helyett éppen ezt tanácsolta nekik a felmérések szerint egyáltalán nem váratlan győzelme után Herbert Kickl, a nyertes Osztrák Néppárt elnöke is. Vagyis, hogy aludjanak egy párat, mielőtt bármit is mondanának. És hát mi mást is tehetnének?

A Karl Nehammer kancellár mellett egyhangúlag kiállt kedden az Osztrák Néppárt (ÖVP) elnöksége, így minden bizonnyal ő képviseli majd a Néppártot az esetleges koalíciós tárgyalásokon. Mert az FPÖ egyedül kormányozni nem tud, a szociáldemokraták, a liberális NEOS és a Zöldek elutasították a Szabadságpárttal kötött koalíciót, az ÖVP pedig várhatóan ahhoz köti, hogy ne a szélsőséges nézeteiről ismert Kickl legyen a kancellár, hanem egy mérsékeltebb FPÖ-politikus.

Hogyan jutottunk oda, hogy egy FPÖ-vel kötött koalícióban már semmi különös nem lenne, a párt 55 éves elnöke, Herbert Kickl viszont nemkívánatos a kancellári székben.

photo_camera Herbert Kickl - az ön választása Fotó: IMAGO/FRANK OSSENBRINK/ANP via AFP

A korai évek: egyik náci a másik után

Ausztria már rég túl van azon, hogy megemészthetetlennek tartson egy szabadságpárti–néppárti koalíciót. Igaz, a múltban a szélsőjobboldali párt kisebbik partner volt, mostanáig soha nem nyertek még ugyanis parlamenti választást.