Gulyás a 444 cikkéből tudta meg, hogy Orbán apja is profitál a Budapest-Belgrád vasútvonal szupertitkos felújításából

Az ATV a kormányülésről kérdez: reálisnak tartják-e, hogy 2028 januárjára 1000 euró legyen a minimálbér? Gulyás: Ezt teljesen reálisnak tartjuk. Azt is megkérdezték, hogy betiltanák-e országosan az Airbnb-t. Gulyás azt mondja, hogy nem döntött erről a kormány, de felmérték a nemzetközi gyakorlatot is, de nem döntöttek még. Az látszik a terézvárosi népszavazáson is, hogy valamilyen formában ezt korlátozni kell.

Az ATV a német és a francia nagykövet a magyar kormány oroszbarátság bírálatáról is kérdezte Gulyást. Gulyás elmondja, hogy Orbán Balázs félreérthetően fogalmazott, Magyarország 25 éve a NATO tagja és eddig is eleget tettünk kötelezettségeinek. Azt pedig visszataszítónak tartja, hogy olyan országok nagykövetei bírálnak minket, akik 56-ban nem segítettek.

Megkérdezték azt is, hogy le kell-e mondania Orbán Balázsnak, mire Gulyás csak azt hajtogatta, hogy az ügy részükről le van zárva.

Megkérdezték azt is, hogy Lánczi Tamás a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője miért volt jelen. Gulyás elmondta, hogy Lánczi a kormányülés egy speciális részén volt itt, meghallgatták a jelentését. Más szervezetek elnökek jelentéseit is meg szokták hallgatni. Orbán Balázs mondataihoz és az Európai Bizottság döntéséhez nem volt köze Lánczi meghallgatásához, véletlen egybeesés - válaszolta Gulyás.

Az ATV azt is tudni szerette volna, hogy ha a főispán jelölné Szentkirályi Alexandrát Budapest főpolgármester-helyettesének, akkor a Fidesz támogatná-e. Gulyás hosszas kertelés után azt válaszolta, hogy kizárt, hogy jelölné.